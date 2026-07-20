에이텀, 베트남 자회사에 900만달러 출자전환

AI 핵심 요약beta
- 에이텀은 20일 베트남 자회사에 500만달러를 출자전환하기로 했다
- 이번 조치는 12월31일 단행한 400만달러 출자전환에 이은 추가 조치다
- 베트남 법인은 자본잠식 해소와 부채비율 개선으로 재무 안정성을 높이게 됐다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 코스닥 상장사 에이텀이 베트남 자회사의 재무구조 개선을 위해 총 900만달러(약 120억원) 규모의 출자전환을 추진한다. 에이텀은 지난 16일 이사회 결의를 통해 베트남 종속회사 ATUM VINA CO., LTD.에 대여했던 자금 500만달러(약 74억4400만원)를 자본금으로 전환하기로 결정했다고 20일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 출자전환은 지난해 12월 31일 결정한 400만달러(약 57억3960만원) 규모의 출자전환에 이은 추가 조치다. 대여금을 현물출자 방식으로 자본으로 전환하는 구조로, 베트남 법인은 차입금과 이자 부담을 줄이는 동시에 자본을 확충하게 된다.
회사는 이를 통해 베트남 법인은 자본잠식을 해소하고 부채비율을 낮춰 재무 안정성을 확보하게 됐다고 설명했다. 에이텀은 베트남 법인을 충전기용 트랜스 생산의 핵심 거점으로 운영하고 있으며, 이번 출자전환으로 현지 법인의 신용도를 높이고 생산 운영의 안정성을 강화할 계획이다.
에이텀 관계자는 "이번 출자전환은 베트남 법인의 채무 부담을 줄이고 재무구조를 개선하기 위한 전략적 결정"이라며 "자회사의 재무 안정성이 확보된 만큼 현지 법인의 경영 효율화를 가속화하고 본업 경쟁력을 높여 기업가치를 제고해 나갈 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com