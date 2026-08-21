"초인종 NO, 노크 살살"…대전 동구, 출산가정에 '아기수면 스티커'

AI 핵심 요약beta
- 대전 동구가 21일 아기 가정용 스티커를 무료 배부했다.
- 출생신고 가정에 2000매를 보내고 민원실·보건소에도 비치했다.
- 초인종 대신 노크를 유도해 양육가정 배려 문화를 확산한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 동구가 아기가 있는 가정의 편안한 휴식을 돕기 위해 현관문에 붙이는 '아기가 자고 있어요' 자석 스티커를 무료로 나눠준다.
동구는 출생신고 가정을 대상으로 초인종 대신 가볍게 노크하도록 안내하는 자석형 스티커 2000매를 제작해 배부한다고 21일 밝혔다.
스티커에는 '아기가 자고 있어요. 초인종 NO! 노크 살살~ 배려 감사합니다'라는 문구와 잠든 아기 캐릭터가 담겼다. 가로·세로 9㎝ 크기로 만들어 현관문 등에 손쉽게 부착할 수 있다.
구는 출생자의 기본증명서와 축하카드를 발송할 때 스티커를 함께 보내고, 동 행정복지센터 민원실과 보건소에도 비치해 출산가정이 받아갈 수 있도록 할 예정이다.
이번 사업은 방문객의 작은 배려를 통해 아기와 부모의 휴식을 보장하고, 지역사회에 출산·양육가정을 배려하는 문화를 확산하기 위해 마련됐다.
황인호 동구청장은 "작은 스티커 한 장이지만 이웃의 배려를 이끌어내 아이 키우기 좋은 환경을 만드는 데 도움이 되길 바란다"며 "출산·양육가정이 일상에서 체감할 수 있는 정책을 계속 발굴하겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com