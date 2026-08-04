"진정하세요" 안 통하면 비상벨…대전 동구, '악성민원' 실전 대응

AI 핵심 요약beta
- 대전 동구가 4일 민원실 특이민원 대응훈련을 했다
- 직원과 청원경찰 등 20여 명이 폭언·위협 대응을 점검했다
- 비상벨 작동과 경찰 인계 절차를 확인했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 폭언이 이어지고 기물이 파손되자 직원이 비상벨을 눌렀다. 청원경찰이 민원인을 제지하고 신고를 받은 경찰이 민원인을 연행했다. 실제 상황을 가정한 대전 동구청 민원실 모의훈련 현장이다.
대전 동구는 4일 구청 민원실에서 동부경찰서 천동파출소와 함께 특이민원 대응 모의훈련을 실시했다.
훈련에는 민원여권과 직원과 청원경찰, 경찰관 등 20여 명이 참여했다. 민원인의 폭언과 기물 파손, 신체 위협 상황을 가정해 대응 절차를 점검했다.
참가자들은 상급자의 진정 유도와 휴대용 기록장비를 활용한 증거 확보, 비상벨 작동, 청원경찰 제지, 방문 민원인 대피, 경찰 인계 등을 순서대로 진행했다.
동구는 이번 훈련을 통해 비상대응반의 역할과 경찰 공조체계를 다시 확인했다.
황인호 동구청장은 "특이민원은 직원뿐 아니라 구민의 안전과도 직결된다"며 "현장에서 즉시 대응할 수 있도록 합동훈련을 이어가겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com