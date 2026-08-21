檢, '노태우 비자금 은닉 의혹' 김옥숙 여사 자택 압수수색

AI 핵심 요약beta
- 검찰이 21일 노태우 일가 비자금 의혹을 수사했다.
- 김옥숙 여사 연희동 사저와 관련 기관을 압수수색했다.
- 검찰은 압수물 분석 뒤 관련자 조사에 나선다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
아들 노재헌, 비서관 자택도 포함
[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 노태우 전 대통령 일가의 비자금 은닉 의혹을 수사 중인 검찰이 노 전 대통령의 부인 김옥숙 여사 자택 등에 대한 강제수사에 나섰다.
21일 법조계에 따르면 서울중앙지검 범죄수익환수부(소정수 부장검사)는 이날 노 전 대통령의 비자금 은닉과 조세 포탈 혐의 등과 관련해 김 여사가 머무는 서울 서대문구 연희동 사저를 압수수색하고 있다.
이날 압수수색 대상에는 아들 노재헌 주중한국대사가 이사장으로 있는 동아시아문화재단, 노태우센터, 과거 비자금 조성 과정에서 차명계좌를 제공했다는 의혹을 받는 당시 비서관들의 자택 등도 포함된 것으로 알려졌다.
노 전 대통령의 비자금 은닉 의혹은 노 전 대통령의 딸 노소영 아트센터 나비 관장이 지난해 최태원 SK회장과의 재산분할 소송에서 904억원의 비자금 흔적이 담긴 '김옥숙 메모'를 증거로 제시하며 드러났다.
노 관장 측은 해당 메모를 토대로 노 전 대통령의 자금 300억원이 사돈인 최종현 전 SK그룹 회장에게 전달돼 태평양증권 인수 등 선경그룹의 경영활동에 사용됐다고 주장한 바 있다.
검찰은 5·18 기념재단 등으로부터 노 전 대통령 일가가 비자금을 은닉하고 세금을 포탈했다는 고발장을 접수해 수사 중이다.
검찰은 압수수색으로 확보한 압수물 분석을 마치는 대로 관련자들을 소환해 조사할 방침이다.
yek105@newspim.com