재경부, 태국산 동관에 최대 8.41% 덤핑방지관세 부과

AI 핵심 요약beta
- 정부가 21일 태국산 이음매 없는 동관에 관세를 부과했다.
- 다음달 11일부터 5년간 4.93~8.41%를 적용한다.
- 덤핑과 국내 산업 피해가 확인돼 조치했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
국내시장 6000억원…태국산 점유율 8%
덤핑 확인·국내 산업 실질적 피해 인정
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 정부가 태국산 이음매 없는 동관에 최대 8.41%의 덤핑방지관세를 부과한다. 지난해 9월부터 반덤핑 조사를 진행한 결과, 태국산 제품의 덤핑 사실과 이에 따른 국내 산업의 실질적인 피해가 확인된 데 따른 조치다.
재정경제부는 태국에서 수입하는 이음매 없는 동관에 다음달 11일부터 5년간 4.93~8.41%의 덤핑방지관세를 부과한다고 21일 밝혔다.
이음매 없는 동관은 정제한 구리로 만든 외경 66.68㎜ 이하, 두께 0.2㎜ 이상 2.5㎜ 이하의 제품이다. 가정용·공업용 공조 시스템 등의 원재료로 사용한다.
2024년 기준 국내 시장 규모는 약 6000억원이며, 태국산 제품의 시장점유율은 약 8%다.
이번 조치는 국내 업체인 능원금속공업과 엘에스(LS)메탈이 지난해 8월 반덤핑 조사를 신청하면서 시작됐다.
산업통상부 무역위원회는 지난해 9월 조사를 개시했다. 조사 결과 태국산 이음매 없는 동관의 덤핑 사실과 국내 산업에 대한 실질적인 피해가 확인되면서 지난 6월 정부에 덤핑방지관세 부과를 건의했다.
정부는 조사 기간 국내 산업의 추가 피해를 막기 위해 지난 3월 30일부터 태국산 제품에 3.64~8.41%의 잠정덤핑방지관세를 부과해왔다.
이번 확정 조치로 공급자에 따라 관세율도 조정된다.
홍콩 하이리앙 메탈 트레이딩과 관계사에는 기존 잠정관세율 3.64%보다 높은 4.93%의 덤핑방지관세를 적용한다.
파인 메탈 테크놀로지스와 관계사는 기존과 동일한 8.41%를 적용한다. 이외 태국 공급자에 대해서는 4.93%를 부과한다.
덤핑방지관세 부과 기간은 다음달 11일부터 2031년 9월 10일까지 5년이다. 재경부는 이날부터 다음달 3일까지 관련 재정경제부령을 입법예고한 뒤, 다음달 11일부터 시행할 예정이다.
정부는 이번 조치로 저가 덤핑 수입에 따른 국내 업체의 피해를 줄이고 국내외 사업자 간 공정한 경쟁 환경을 조성할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
rang@newspim.com