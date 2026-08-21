대전교육청, 공무원 임용 최종합격자 39명 발표

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청이 21일 지방공무원 신규임용시험 최종합격자 39명을 발표했다.
- 교육행정 34명, 전산·사서·시설 5명이 합격했다.
- 합격자는 27일까지 등록하고 10월 1일부터 임용된다.
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 21일 2026년도 제1회 지방공무원 신규 임용시험 최종합격자 39명을 발표했다.
시교육청에 따르면 이날 교육청 홈페이지를 통해 '2026년도 제1회 대전시교육청 지방공무원 신규 임용시험' 최종합격자를 공개했다.
이번 시험은 지난 6월 20일 필기시험과 8월 11일 면접시험을 거쳐 최종합격자를 선발했다.
직렬별로는 교육행정(일반) 31명, 교육행정(장애인) 2명, 교육행정(저소득층) 1명 등 교육행정 직렬에서 34명이 합격했다. 이와 함께 전산 1명, 사서 2명, 시설(건축) 2명이 최종 합격했다. 동점자를 포함한 전체 합격자는 39명이다.
성별로는 여성 합격자가 28명으로 전체의 71.8%를 차지했으며, 남성은 11명으로 28.2%를 기록했다.
연령별로는 20대가 25명(64.1%)으로 가장 많았다. 이어 30대 13명(33.3%), 40대 이상 1명(2.6%) 순으로 나타났다. 최고령 합격자는 40세, 최연소 합격자는 23세다.
최종합격자 명단은 시교육청 홈페이지(고시/공고)에서 확인할 수 있다.
합격자는 오는 27일까지 임용후보자 등록을 마쳐야 한다. 이후 다음달 7~18일 대전교육연수원에서 진행되는 신규임용 예정자 교육연수를 이수한 뒤 10월 1일부터 순차적으로 임용될 예정이다.
vincent977@newspim.com