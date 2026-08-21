이지스, 스마트시티 플랫폼 TTA 인증 획득

AI 핵심 요약beta
- 이지스가 21일 자체 스마트시티 플랫폼의 TTA 인증을 획득했다.
- 국토부 표준 기반 검증을 통과해 연동성과 적합성을 인정받았다.
- 이지스는 스마트글래스 연동으로 현장형 디지털 트윈을 추진했다.
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자체 플랫폼에 스마트글래스 연계해 현장형 솔루션 구현 방침
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 디지털 트윈 기술 전문기업 이지스는 자체 스마트시티 플랫폼에 대해 한국정보통신기술협회(TTA)로부터 인증을 획득했다고 21일 밝혔다.
TTA 인증은 국토교통부의 스마트시티 통합플랫폼 표준 체계를 기반으로 플랫폼 기능과 외부 시스템 연동성을 검증해 부여된다. 스마트시티 통합플랫폼 기술은 국제전기통신연합 전기통신표준화부문(ITU-T) 국제표준으로 제정돼 있다.
이지스는 인증을 받은 플랫폼에 스마트글래스를 연동할 방침이다. 스마트글래스를 연계하면 건물과 도로, 시설물 등 현장에서 확인하기 어려운 정보를 실제 공간 위에서 활용할 수 있어 플랫폼을 현장형 디지털 트윈 솔루션으로 구현할 수 있다는 것이 회사 측 설명이다.
스마트글래스는 이용자의 시야와 실제 공간을 연계해 정보를 제공하는 기기다. 메타에 이어 구글과 삼성전자도 스마트글래스 출시를 앞두고 있다. 이지스는 산업 현장과 공공 인프라, 스마트시티 등 공간 데이터 활용 수요가 있는 분야에서 적용이 확대될 것으로 보고 있다.
이지스는 현실 공간 데이터를 2·3차원으로 구현하는 플랫폼 기술을 보유하고 있다. 디지털 트윈 배경 지도와 3차원 응용프로그램 인터페이스(API)를 자체 개발했으며, 국내 대기업과 해외 기관을 대상으로 납품 실적을 쌓고 있다.
이지스 관계자는 "이번 TTA 인증 획득은 이지스의 디지털 트윈 플랫폼이 스마트시티 운영 환경에서 요구되는 표준 적합성과 연계성을 확보했다는 의미"라며 "인증을 기점으로 스마트글래스와 자체 스마트시티 플랫폼을 결합해 실제 공간에서 데이터를 활용할 수 있는 디지털 트윈 환경을 구현하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com