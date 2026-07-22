이지스, 엔비디아 옴니버스 연동 완료

디지털 트윈 OS와 3D 시뮬레이션 플랫폼 통합

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 디지털 트윈 기술 기업 이지스가 엔비디아 옴니버스와의 연동을 완료하고 피지컬 AI 시장 진출에 나선다. 이지스는 자체 디지털 트윈 운영체제(OS)를 옴니버스 환경과 연동한 솔루션 구현에 성공했다고 22일 밝혔다.

신규 솔루션은 이지스가 보유한 실제 데이터를 옴니버스 환경으로 전달해 고정밀 3D 시뮬레이션과 렌더링을 수행하고, 그 결과를 디지털 트윈 OS에서 통합 운영할 수 있도록 설계됐다.

회사에 따르면 지형, 건물, 시설물, 객체, 속성 등을 오픈USD 기반 3D 시뮬레이션 데이터로 변환해 옴니버스에서 활용할 수 있도록 구현했다. 실제 데이터를 디지털 트윈 OS에서 통합·운영하면서 옴니버스를 통해 고정밀 시뮬레이션과 렌더링으로 확장하는 구조다.

이지스 로고. [사진=이지스]

옴니버스는 엔비디아의 산업용 디지털 트윈·시뮬레이션 플랫폼으로, 공장, 도시, 건물, 로봇, 센서 등 실제 요소를 3D로 구성하고 물리 시뮬레이션, 로봇·센서 검증, 고품질 렌더링 등을 수행할 수 있다. 제조, 로보틱스 등 다양한 산업에서 활용 중이다.

이지스는 신규 솔루션을 중심으로 AI 제조 인프라를 비롯한 다양한 산업 분야에서 피지컬 AI 성과 확보에 나설 방침이다. 회사 관계자는 "신규 솔루션은 이지스의 디지털 트윈 관련 3D 데이터 처리 기술을 바탕으로 옴니버스 환경에서 구현한 게 핵심"이라며 "건물, 설비, 객체 등을 3D 시뮬레이션에 활용할 수 있도록 변환하고, 이를 통해 피지컬 AI 제조 인프라를 검증할 수 있는 기반을 구축했다"고 말했다.

한편 이지스는 개발한 솔루션을 옴니버스에 정식 솔루션으로 등록하기 위한 절차를 진행 중이며, 연내 정식 론칭할 예정이다. 향후 옴니버스와 연동 범위를 확대하고 특정 지역·시설 데이터의 실시간 변환, AI 에이전트 기반 자동 분석 등으로 기술을 고도화할 계획이다.

nylee54@newspim.com