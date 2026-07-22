감성코퍼레이션 김호선 대표, 자사 주식 10억원어치 매수

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25만3000주 장내 취득, 올해 세 차례 총 26억원 규모

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 감성코퍼레이션 김호선 대표가 주주가치 제고와 책임경영을 위해 약 10억원 규모의 자사 주식을 장내에서 매수했다.

감성코퍼레이션은 김 대표가 자사 주식 25만3000주를 장내 매수했다고 22일 밝혔다.

김 대표의 자사 주식 매입은 올해 들어 세 번째다. 지난 1월에는 25만주를 약 13억원에, 5월에는 5만주를 약 2억5000만원에 각각 취득했다. 이번 매입을 포함한 올해 누적 매수 금액은 약 26억원이다.

회사는 김 대표가 현재 주가가 회사의 실적과 향후 성장 가능성을 충분히 반영하지 못하고 있다고 판단해 추가 매수에 나섰다고 설명했다.

감성코퍼레이션 로고. [사진=감성코퍼레이션]

감성코퍼레이션의 올해 1분기 매출은 585억원, 영업이익은 95억원이었다. 회사는 이를 역대 최대 1분기 실적이라고 밝혔다. 올 2분기 실적은 추후 발표할 예정이다.

감성코퍼레이션은 아웃도어 브랜드 '스노우피크 어패럴'을 운영하고 있다. 중국과 일본, 대만 등에서 해외 매장을 운영·확대하고 있으며 하반기에도 신규 출점을 추진할 계획이다.

회사는 가을·겨울 성수기에 맞춰 해외 유통망 확대와 현지 마케팅을 진행하고, 관련 매출을 늘린다는 목표다.

감성코퍼레이션 관계자는 "하반기 해외 유통망 확대와 현지 마케팅을 통해 해외 사업 성과를 확대하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com