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국부 2경4561조로 늘었지만 부동산 쏠림 심화...순금융자산 326조 감소

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AI 핵심 요약

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  • 국가데이터처와 한국은행이 22일 2025년 국민대차대조표를 발표해 국부가 2경4561조원으로 2.2% 늘었다고 했다.
  • 부동산 자산은 1경7836조원으로 비금융자산의 76.6%까지 확대됐고 수도권 주택시가총액이 전국 증가분의 92.8%를 차지했다.
  • 가계 순자산은 1인당 2억7475만원으로 늘었지만 금융부채 확대와 비금융법인 순금융자산 급감으로 국부 증가의 부동산 편중과 금융변동성이 커졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

데이터처, '2025년 국민대차대조표 결과(잠정)'
국민순자산 531조 증가...증가율 5.0%→2.2%
부동산 자산 1경7836조...비금융자산의 76.6%
1인당 가계순자산 2억7475만원…절반은 주택에 묶여

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 지난해 우리나라의 국부가 2경4561조원으로 늘었지만 증가 속도는 전년의 절반 아래로 둔화했다. 토지와 주택 가격 상승으로 부동산 자산이 709조원 증가한 반면 금융부채와 대외금융부채의 평가액이 불어나면서 순금융자산은 326조원 감소했다.

국가데이터처와 한국은행은 22일 이 같은 내용을 담은 '2025년 국민대차대조표 결과(잠정)'를 발표했다.

국민대차대조표는 매년 말 기준으로 가계와 기업, 정부 등 국내 경제주체가 보유한 비금융자산과 금융자산·부채를 종합해 우리 경제의 재산 상태를 보여주는 통계다.

2025년 국민대차대조표 [제공=국가데이터처] 2026.07.22 jongwon3454@newspim.com

◆ 국부 2경4561조원...증가율 5.0%서 2.2%로 둔화

지난해 말 국민순자산은 2경4561조원으로 전년보다 531조원(2.2%) 증가했다. 전년 증가액 1142조원과 증가율 5.0%에 비해 증가세가 크게 둔화했다.

국민순자산 가운데 비금융자산은 2경3291조원으로 전년보다 857조원(3.8%) 늘었다. 반면 금융자산에서 금융부채를 뺀 순금융자산은 1271조원으로 326조원(20.4%) 감소했다.

금융자산은 2경7319조원으로 2794조원(11.4%) 증가했지만 금융부채가 2경6048조원으로 이보다 많은 3120조원(13.6%) 늘어난 영향이다.

지난해 국민순자산 증가분 531조원 가운데 자산 순취득 등 거래요인은 319조원으로 60.0%를 차지했다. 자산가격 변동 등 거래외요인은 212조원으로 40.0%였다.

거래요인에 따른 증가분은 금융자산 순취득 확대에 힘입어 전년 309조원에서 319조원으로 늘었다. 거주자의 해외 주식투자가 증가하면서 지분증권 및 투자펀드 순취득이 172조원을 기록했다.

국민순자산 규모 및 증가율 추이 [제공=국가데이터처] 2026.07.22 jongwon3454@newspim.com

반면 거래외요인에 따른 증가분은 전년 833조원에서 212조원으로 크게 줄었다. 토지가격 상승으로 비금융자산의 명목보유손익은 610조원 늘었지만 금융자산 거래외증감이 486조원 감소로 전환한 영향이다.

지난해 코스피가 상대적으로 큰 폭으로 오르면서 비거주자가 보유한 국내 주식의 원화 표시 가치가 거주자의 해외 주식 가치 증가분을 웃돌았다. 국민계정에서는 외국인이 보유한 국내 주식을 우리 경제의 대외금융부채로 인식하기 때문에 국내 주가가 오르면 부채 평가액도 늘어난다.

◆ 부동산 자산 709조 증가...비금융자산의 76.6%

지난해 말 국내 부동산 자산은 1경7836조원으로 전년보다 709조원(4.1%) 증가했다. 비금융자산에서 부동산이 차지하는 비중은 76.6%로 전년보다 0.3%포인트 높아졌다.

부동산 자산 가운데 토지자산은 1경2660조원으로 554조원(4.6%) 늘었다. 건물자산은 5176조원으로 3.1% 증가했다. 전체 부동산 자산에서 토지가 차지하는 비중은 71.0%에 달했다.

전국 주택시가총액은 7710조원으로 전년보다 571조원(8.0%) 증가했다. 전년 증가액 269조원과 증가율 3.9%에 비해 증가 폭이 두 배 이상 확대됐다.

지역별 주택시가총액은 서울이 2894조원으로 가장 컸고 경기 2192조원, 부산 398조원, 인천 341조원 순이었다.

증가율도 서울이 15.9%로 가장 높았다. 이어 경기 6.3%, 세종 5.0%, 울산 4.0% 순으로 나타났다.

39세 이하 가구주 무주택 가구가 역대 최대 수준으로 늘었다. 지난 8일 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 2024년 기준 전국 무주택 가구는 361만2321가구이며, 이 가운데 서울은 99만2856가구로 역시 최대치를 기록했다. 수도권 집중과 높은 집값, 제한적인 공급이 겹치며 청년층의 주택 진입 장벽이 높아지고 있다는 분석이다. 사진은 9일 오전 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진 = 뉴스핌DB]

수도권 주택시가총액 비중은 70.4%로 전년보다 1.8%포인트 상승했다. 지난해 전국 주택시가총액 증가율 8.0% 가운데 수도권의 기여도는 7.4%포인트로 전체 증가분의 92.8%를 차지했다.

반면 생산자산 증가세는 둔화했다. 건설자산은 191조원(2.6%), 설비자산은 63조원(4.5%), 지식재산생산물은 50조원(6.4%) 증가했다. 생산자산 전체 증가율은 2.9%로 전년 3.7%보다 낮아졌다.

◆ 1인당 가계순자산 2억7475만원...기업 순자산은 감소

경제주체별로는 가계 및 비영리단체가 전체 국민순자산의 57.8%인 1경4200조원을 보유한 것으로 나타났다. 전년보다 1167조원(9.0%) 증가한 규모다.

가계 및 비영리단체의 비금융자산은 1경434조원으로 494조원(5.0%) 증가했고 순금융자산은 3767조원으로 674조원(21.8%) 늘었다.

가계 순자산 증가에는 주식과 펀드, 주택 가격 상승이 영향을 미쳤다. 지분증권 및 투자펀드는 전년 14조원 감소에서 지난해 525조원 증가로 전환했다. 주택자산 증가액도 246조원에서 534조원으로 확대됐다.

지난해 말 1인당 가계순자산은 2억7475만원으로 추정됐다. 전년 2억5184만원보다 9.1% 증가한 수준이다. 가구당 가계순자산은 6억3427만원으로 전년보다 7.9% 늘었다.

시장환율로 환산한 1인당 가계순자산은 19만3000달러였다. 2024년 말 기준 미국과 호주, 캐나다, 독일 등 주요국보다는 낮았지만 일본보다는 소폭 높은 수준이다.

대전정부청사 전경 [사진=뉴스핌DB]

다만 가계 순자산에서 주택이 차지하는 비중은 50.4%로 여전히 절반을 웃돌았다. 주택 이외 비금융자산까지 포함하면 가계 순자산의 73.4%가 비금융자산에 집중됐다.

일반정부 순자산은 6194조원으로 360조원(6.2%) 증가했고 금융법인은 510조원으로 9조원(1.7%) 늘었다.

반면 비금융법인 순자산은 3657조원으로 전년보다 1005조원(21.6%) 감소했다. 비금융자산은 234조원 늘었지만 순금융자산이 1239조원 줄어든 영향이다.

국내 증시 상승으로 기업이 발행한 주식의 평가액이 커진 점도 순금융자산 감소에 영향을 미쳤다. 국민계정에서는 비금융법인이 발행한 주식을 해당 기업의 금융부채로 인식한다.

국부는 늘었지만 실제 생산능력을 보여주는 자본서비스물량 증가율은 2.2%로 전년보다 0.5%포인트 낮아졌다. 건설자산과 설비자산, 지식재산생산물 등 모든 자산에서 증가세가 둔화했다.

지난해 국민순자산은 확대됐지만 증가분 상당 부분은 토지와 주택 가격 상승에서 비롯됐다. 부동산이 비금융자산의 76.6%를 차지하고 수도권이 주택자산 증가를 주도한 가운데 순금융자산은 감소하면서 국부 증가의 부동산 편중과 금융시장 변동성이 한층 뚜렷해졌다.

jongwon3454@newspim.com

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홍명보호 북중미 월드컵 최악의 팀 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 FIFA 북중미 월드컵에서 조별리그 탈락의 고배를 마신 홍명보호와 간판 공격수 손흥민에 대한 혹평이 이어졌다. 한국 대표팀은 이번 대회 '가장 실망스러운 팀'으로 꼽혔고 캡틴 손흥민은 '최악의 공격수' 부문에 이름을 올리는 굴욕을 맛봤다. 글로벌 스포츠 매체 '디애슬레틱'은 21일(한국시간) 이번 월드컵을 결산하며 한국의 조별리그 탈락을 이번 대회 최악의 실패 중 하나로 지정했다. 매체는 한국이 공동 개최국 멕시코, 체코, 남아프리카공화국과 묶인 A조에서 1승 2패(승점 3)에 그쳐 32강조차 오르지 못한 점을 꼬집었다. 특히 조 2위를 확보했다면 거대 한인 타운이 형성된 로스앤젤레스(LA)에서 32강전을 치르며 강력한 홈 이점을 누릴 수 있었다는 점에서 실망감을 더했다고 평했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 홍명보 감독(왼쪽)과 손흥민. [사진=로이터] 2026.07.22 psoq1337@newspim.com 디애슬레틱은 "한국은 체코와의 첫 경기를 2-1로 이기고도 남아공전 패배 등으로 무너졌다"며 "확대된 본선 토너먼트 진출조차 실패한 가장 실망스러운 팀"이라고 전했다. 한국 외에도 호화 군단을 이끌고 16강에서 탈락한 포르투갈, 수비적이고 지루한 축구로 일관한 브라질, 자국 팬들 앞에서 벨기에에 완패한 미국 등이 실망스러운 국가로 이름을 올렸다. 일본 스포츠 매체 '풋볼채널'은 22일(한국시간) 북중미 월드컵 '워스트 일레븐'을 발표하며 손흥민을 측면 공격수 자리에 배치했다. 이번 대회를 위해 미국 메이저리그사커(MLS)로 이적하며 강한 열의를 보였으나 끝내 무득점에 그친 점이 결정적이었다. 매체는 "손흥민은 결정적 기회를 계속 놓치며 기합만 공회전했다"라며 "조별리그 1차전에서 슈팅 6개를 날리고도 골을 넣지 못했고 남아공전에서도 임팩트가 없었다"고 지적했다. 포르투갈의 크리스티아누 호날두 역시 기량 저하와 팀 공격 정체의 원인으로 지목되며 손흥민과 함께 워스트 공격수로 묶였다. 자국 스타 구보 다케후사(일본)도 부상 악재 속에 불명예 명단에 포함됐다. psoq1337@newspim.com 2026-07-22 09:43
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