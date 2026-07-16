이지스, 자본준비금 이익잉여금 전입 추진

AI 핵심 요약beta
- 이지스가 16일 임시주총을 소집해 주주환원에 나섰다.
- 내달 31일 자본잉여금 전입과 정관변경을 다룬다.
- 배당 재원 마련과 디지털트윈 사업 확대를 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 디지털 트윈 기술 기업 이지스가 상장 8개월 만에 주주환원에 나선다. 이지스는 이사회를 통해 내달 31일 임시주주총회 소집을 결정했다고 16일 밝혔다.
임시주총에서는 자본잉여금의 이익잉여금 전입과 정관 변경 안건을 다룬다. 회사에 따르면 상법 제461조의2에 따라 자본준비금과 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과한 경우 그 일부를 감액해 이익잉여금으로 전환할 수 있다. 이지스는 선제적으로 배당 재원을 마련해 향후 주주환원에 나서기 위해 이번 임시주주총회를 소집하기로 결정했다.
회사 관계자는 "지난해 말 상장을 기점으로 국내외 시장 공략을 확대하고 있으며, 올해부터 실적 성장에 나설 것"이라며 "자본준비금의 이익잉여금 전입과 정관 변경을 통해 지속적인 주주가치 제고 방안을 실행할 계획"이라고 말했다.
이지스는 전 세계 4개국만 보유한 어스 원천 기술을 기반으로 자체 디지털 트윈 기술을 보유하고 있다. 독일 우주항공센터, 네덜란드 응용과학연구소 등 해외 기관들과 협력을 이어오고 있으며, 최근 제주특별자치도와 차세대 디지털 트윈 플랫폼 구축 계약을 체결했다.
nylee54@newspim.com