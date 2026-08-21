대전교육청 "영유아 다문화교육 맞춤 지원 강화"

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청이 21일 이주배경 유아 맞춤형 다문화교육을 강화했다.
- 올해 2억7000만원을 투입해 정책학교와 문화다양성 교육을 추진했다.
- 한국어 1대1 지원과 90차시 교육으로 언어 적응을 돕는다.
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 이주배경 유아의 안정적인 교육기관 적응과 모든 유아의 다문화 감수성 함양을 위해 올해 2억7000만원을 투입해 맞춤형 다문화교육 지원을 강화한다.
21일 시교육청에 따르면 '다양한 문화의 가치를 나누며 함께 배우고 성장하는 미래 인재 양성'을 비전으로 다문화교육 정책학교 운영, 언어문화다양성 교육 기반 조성, 이주배경 유아 언어발달 지원 등을 추진한다.
공·사립 유치원 10곳을 대상으로 운영하는 다문화교육 정책학교에서는 교육과정과 연계한 다문화 이해교육과 기관별 맞춤형 교육모델 개발·운영을 진행한다.
유치원과 어린이집 6곳에는 생활·예술·놀이 중심의 문화 다양성 교육을 지원하고, 지역사회 인력의 교육 참여를 통해 유아와 교직원, 학부모 등 교육공동체의 세계시민 역량을 높일 계획이다.
이주배경 유아의 언어발달 지원도 확대한다. 특히 올해부터 한국어 전문 강사가 유치원과 어린이집을 직접 찾아가 한국어 의사소통이 어려운 유아에게 1대1 맞춤형 한국어 교육을 제공한다.
대상 유아에게는 총 90차시의 한국어 교육을 지원하며, 기관이 언어교육 강사를 직접 채용할 수 있도록 운영비 지원도 확대한다.
오석진 교육감은 "영유아기는 다문화 감수성이 형성되는 중요한 시기"라며 "이주배경 유아가 언어 장벽을 넘어 즐겁게 배움에 참여하고, 모든 유아가 서로의 문화를 존중하며 함께 성장하는 교육환경을 조성하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com