대전교육청, 상파울루한국교육원과 글로벌 교육 협력 확대

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청은 6일 상파울루한국교육원과 글로벌 인재 양성 업무협약을 맺었다
- 양 기관은 학생·교사 교류와 재외동포 대상 맞춤형 한국어·한국문화 교육을 지원한다
- AI·디지털 기반 원격수업·온라인 플랫폼을 활용해 국제교육 협력과 교원 역량 강화를 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 상파울루한국교육원과 학생·교원 글로벌 역량 강화 및 AI·디지털 기반 국제교육 협력을 강화한다.
지역 학생들의 해외 교육 교류 기회를 넓히고 브라질 현지 재외동포 자녀와 학생들을 대상으로 한국어·한국문화 교육 지원도 강화할 계획이다.
6일 시교육청에 따르면 이날 교육청 중회의실에서 상파울루한국교육원과 '글로벌 창의융합 인재 양성 및 지속 가능한 국제교육 협력 체계 구축'을 위한 업무협약을 맺었다.
양 기관은 협약에 따라 대전 지역 학교와 브라질 현지 학교 간 학생·교사 교류를 지원하고 재외동포 자녀와 현지 학생을 위한 맞춤형 한국어·한국문화 교육 프로그램 운영을 지원한다.
또한 AI·디지털 기반 원격수업과 온라인 플랫폼을 활용한 교육 교류를 추진하고 양국 교원 간 교수·학습 자료와 교육 경험 공유를 통해 교육 역량 강화에도 나설 예정이다.
박성근 원장은 "대전시교육청과 협업을 통해 브라질 현지 학생들과 재외동포 자녀들에게 우수한 한국 교육 프로그램을 제공할 수 있게 돼 뜻깊다"며 "양 기관의 긴밀한 네트워크를 바탕으로 남미 지역 내 한국 교육의 위상을 높이고 교류를 확대하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
오석진 교육감은 "상파울루한국교육원과 협력은 대전 학생들이 세계시민으로 성장하고 글로벌 무대로 나아가는 소중한 발판이 될 것"이라며 "해외 교육기관과 지속적인 협력을 통해 교육과정 기반의 실질적인 국제교류를 적극 지원하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com