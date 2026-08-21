카카오뱅크, 신규 PLCC '착붙 신한카드' 출시

AI 핵심 요약beta
- 카카오뱅크가 21일 신한카드와 PLCC를 출시했다
- ‘카카오뱅크 착붙 신한카드’는 생활영역 할인에 초점을 뒀다
- 사전응모 고객에 결제 환급·캐시백 혜택을 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 카카오뱅크가 신한카드와 협력해 신규 PLCC(상업자표시신용카드) 상품인 '카카오뱅크 착붙 신한카드'를 출시했다고 21일 밝혔다.
이번 상품은 ▲간편결제 ▲AI 구독 ▲멤버십 ▲쇼핑 등 이용 빈도가 높은 생활 영역에 혜택을 구성한 점이 특징이다. 카카오프렌즈 캐릭터 '춘식이'를 적용한 메탈 플레이트 등 여러 디자인을 마련했다.
할인 항목은 온·오프라인 전반에 걸쳐 구성됐다. 온라인에서는 카카오페이, 네이버페이, 신한 SOL페이 결제 시 10%, ChatGPT와 Claude 등 AI 구독 결제 시 10% 할인이 적용된다. 네이버플러스 및 쿠팡 와우 멤버십 결제 시에는 50% 할인을 제공한다. 오프라인에서는 이마트, 트레이더스, 커피전문점, 올리브영, 다이소에서 10% 할인된다.
전월 이용금액이 50만원 이상 100만원 미만이면 온·오프라인 각 1만원, 100만원 이상이면 각 2만 5000원까지 할인 한도가 제공된다. 전월 100만원 이상 사용 시 통합 월 최대 5만원, 연 최대 60만원의 할인 혜택이 적용된다.
▲카드 신청 ▲발급 등록 ▲이용내역 및 명세서 조회 ▲결제계좌 변경 등 관리 서비스는 카카오뱅크 앱에서 이용 가능하다. 앱 내 전용 페이지에서 누적 할인 금액과 남은 한도, 실적 충족 현황을 점검할 수 있다.
카카오뱅크와 신한카드는 신상품 출시를 기념해 오는 10월 31일까지 사전 응모 후 카드를 발급받아 사용한 고객 중 추첨을 통해 총 400명(회당 200명씩 2회)에게 결제 금액을 환급하는 이벤트를 진행한다.
아울러 오는 8월 31일까지 사전 응모 후 9월에 20만원 이상 결제한 고객에게 15만원의 캐시백을 제공하며, 10월부터 11월까지 50만원 이상 추가 이용 시 5만원을 더 지급한다. 단 최근 6개월 내 신한 신용카드 이용 및 탈회 이력이 없고 마케팅 동의와 카카오뱅크 결제계좌 등록을 마친 고객에 한해 적용된다.
카카오뱅크 관계자는 "고객의 이용 빈도가 높은 영역에 혜택을 집중해 실질적인 할인이 이루어지도록 구성했다"며 "온·오프라인 전반에서 합리적인 소비를 지원하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com