카카오뱅크, 청소년 도박 예방 교육 추진

AI 핵심 요약beta
- 카카오뱅크는 22일 청소년 도박예방 프로젝트 ‘제로라운드’를 추진했다
- 9월부터 12월까지 전국 170개 학교에서 체험형 연극과 토론 교육을 진행했다
- 카카오뱅크는 5억5000만원을 기부하고 교육부·금감원·푸른나무재단은 학교모집·자문·프로그램을 담당했다
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 카카오뱅크는 교육부, 금융감독원, 푸른나무재단과 함께 청소년 대상 도박 예방 교육 프로젝트 '제로라운드'를 진행한다고 22일 밝혔다. 이날 서울시 서초구 푸른나무재단에서 네 기관이 업무협약을 체결했다.
카카오뱅크는 이 사업을 위해 푸른나무재단에 5억 5000만 원을 기부했다. 프로젝트는 전국 중·고등학생을 대상으로 도박의 위험성과 금융 피해 예방 교육을 제공한다.
9월부터 12월까지 전국 170개 학교 약 4만 명의 학생이 체험형 연극에 참여한다. 연극은 도박의 비합리성과 청소년 금융 피해를 주제로 구성되며, 공연 후 학생들이 소감을 나누고 토론하는 참여형 교육이 진행된다.
전국 160개 학급 약 4000명의 학생에게는 불법도박 예방 교재를 배포한다. 교재는 건전한 게임과 불법도박의 차이, 도박 중독 대처 방법 등을 담았다. 프로젝트 홈페이지에서는 도박 자가진단 테스트와 예방 가이드라인도 무료로 제공된다.
협약에서 교육부는 참여 학교 모집과 선정을, 금융감독원은 금융피해 예방 교육 자문을 맡는다. 푸른나무재단은 교육 프로그램 전반을 기획하고 운영한다.
romeok@newspim.com