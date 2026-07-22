삼성중공업, 美 원전 설계사와 FSMR 개발…상용화 속도

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 삼성중공업이 미국 원전 설계기업과 손잡고 부유식 소형모듈원전(FSMR)의 상용화에 속도를 낸다. 지난해 개념설계를 마친 데 이어 특정 원자로에 종속되지 않는 범용 해양 플랫폼 개발에 본격적으로 나선다.

21일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C에서 김경희 삼성중공업 미래사업본부장(왼쪽)과 시벤 술카(Shiven Sulkar) 사전트앤런디 최고원전책임자가 상호우선협력 양해각서(MOU) 체결 기념촬영을 하고 있다. [사진=삼성중공업]

삼성중공업은 미국 원전 설계·엔지니어링 기업 사전트 앤 런디(S&L)와 범용 FSMR 표준 플랫폼 개발을 위한 상호 우선 협력 양해각서(MOU)를 체결했다고 22일 밝혔다.

양사는 미국을 비롯한 글로벌 시장을 겨냥해 다양한 원자로 노형을 탑재할 수 있는 FSMR 표준 플랫폼을 공동 개발한다. 특정 원자로에 한정하지 않고 선주와 발전사업자가 사업 여건에 맞춰 원자로를 선택할 수 있도록 범용성을 확보한다는 계획이다.

개발 단계뿐 아니라 인허가 지원과 건조 계획, 해역 배치 전략 등 FSMR 상용화에 필요한 전 과정에서도 협력한다. 미국과 국제사회의 원전 규제 기준을 반영해 플랫폼의 기술적 완성도도 높인다.

삼성중공업은 해양플랜트 설계·조달·시공(EPC) 역량에 S&L의 원전 설계 경험을 결합해 해상 원전시장 진출 기반을 마련한다는 방침이다. S&L은 1891년 설립된 원전 설계·엔지니어링 기업이다.

시벤 술카 S&L 최고원전책임자는 "양사의 협력은 미국의 미래 청정에너지 산업을 위한 중요한 진전"이라며 "전력사업자와 연안 지역, 연방기관에 원전 도입을 위한 유연한 선택지를 제공할 것"이라고 말했다.

김경희 삼성중공업 미래사업본부장은 "이번 협력은 삼성중공업의 FSMR 기술력을 한 단계 끌어올리는 이정표"라며 "기술 고도화에 속도를 내 글로벌 해상 원전시장을 선도하겠다"고 말했다.

chanw@newspim.com