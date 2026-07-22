한-뉴 FTA로 청년 농산업 창업 지원…뉴질랜드서 사업화 도전

농산업 창업 챌린저 5팀 20명 선발

뉴질랜드 현지 연수·창업교육 지원

귀국 후 후속 컨설팅까지 연계 방침

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 정부가 한-뉴질랜드 자유무역협정(FTA) 농업협력사업을 통해 청년들의 글로벌 농산업 창업 지원을 확대한다. 국내 창업교육과 뉴질랜드 현지 연수, 귀국 후 후속 컨설팅을 연계해 청년 창업 아이디어의 사업화를 뒷받침한다는 구상이다.

농림축산식품부는 22일 서울 주한 뉴질랜드 대사관에서 윤원습 농업정책관과 던 베넷 주한 뉴질랜드 대사가 만나 한-뉴 FTA 농업협력사업 추진 현황을 공유하고, 청년 농산업 창업역량 강화와 양국 간 교류 확대 방안을 논의했다고 밝혔다.

한-뉴 FTA 농업협력사업은 2015년 체결한 '농림수산협력에 관한 약정'에 따라 추진하는 사업이다. 양국은 ▲농촌지역 청소년 어학연수 ▲청년 농산업 창업교육 ▲농림축산 분야 전문가 훈련 등을 통해 인적·기술 교류를 이어오고 있다. 올해는 농촌지역 청소년 70명과 전문가 20명 지원에 더해 농축산계열 대학생 5개 팀 20명을 선발해 글로벌 창업교육을 진행한다.

농림축산식품부 전경 [사진=뉴스핌DB] 2025.01.08 plum@newspim.com

이번 행사는 '2026년 한-뉴 FTA 청년 농산업 창업 챌린저' 오리엔테이션을 계기로 마련됐다. 올해는 모두 34개 팀 124명이 지원했으며, 심사를 거쳐 최종 5개 팀 20명이 선발됐다. 참가자들은 해외 농산업 환경과 시장을 직접 경험하며 창업 아이디어의 글로벌 사업화 가능성을 검증하게 된다.

오리엔테이션에서는 뉴질랜드교육진흥청이 현지 농업 환경과 연수 프로그램을 소개했다. 이어 참가팀들은 창업 사업계획을 발표했고, 뉴질랜드무역산업진흥청 관계자들이 뉴질랜드 시장 연계 가능성과 글로벌 사업모델 발전 방향에 대한 의견을 제시했다.

참가팀은 앞으로 전담 컨설턴트와 함께 사업계획을 보완하고 국내 창업교육과 뉴질랜드 현지 기관 탐방에 참여한다. 농식품부는 귀국 이후에도 후속 컨설팅을 연계해 창업 아이디어가 실제 실행계획으로 이어질 수 있도록 지원할 계획이다.

윤원습 농식품부 농업정책관은 "사업 참여를 희망하는 청년이 해마다 증가하고 있다는 것은 농산업 창업과 해외시장 진출에 대한 현장의 높은 수요를 보여주는 것"이라며 "국내 교육부터 뉴질랜드 현지 프로그램, 귀국 후 후속 지원까지 유기적으로 연계하여 연수생들의 아이디어가 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 창업계획으로 구체화되도록 뒷받침하겠다"고 강조했다.

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