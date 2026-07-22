아파트 브랜드 특화설계 'e편한세상 부천 어반스퀘어' 주목

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[서울=뉴스핌] 이동훈 기자 = DL이앤씨는 경기 부천시 원미구 소사동 48-21번지 일원에서 'e편한세상 부천 어반스퀘어'를 분양 중이다.

소사3구역 주택재개발정비사업을 통해 공급되는 이 단지는 지하 3층~지상 38층, 13개 동, 총 1649가구 규모로 조성된다. 이 중 전용면적 59~84㎡, 897가구가 일반분양 물량이다. 전용면적별 일반분양 가구 수는 ▲59㎡A 374가구 ▲59㎡B 107가구 ▲74㎡A 208가구 ▲74㎡B 108가구 ▲84㎡A 73가구 ▲84㎡B 27가구다.

지하철 1호선과 서해선 환승역인 소사역을 도보로 이용할 수 있는 역세권 단지다. 소사역을 통해 2·5·7·9호선과 공항철도 등으로 환승할 수 있어 부천 지역은 물론 서울 주요 업무지구 접근성이 높다. 비규제지역으로 LTV 최대 70%가 적용되며, 계약금 1차 1000만원 정액제와 중도금 대출(60%) 이자 후불제가 적용된다. 입주 예정 시기는 2029년 10월이다.

단지 투시도

◆ e편한세상 브랜드만의 특화 설계 적용된 랜드마크 대단지

브랜드 특화 설계가 적용된다. 커뮤니티 시설로는 온탕과 냉탕, 건식 사우나를 갖춘 사우나 시설과 피트니스, GDR 적용 실내 스크린 골프연습장, 스크린골프룸, 미니짐 등이 조성된다. 이와 함께 올데이 다이닝, 드포엠카페, 라운지카페(작은도서관), 게스트하우스, 어린이집, 키즈라운지, 키즈스테이션 등도 마련될 예정이다.

조경 설계로는 e편한세상의 '드포엠(dePoem)'이 적용된다. 단지 중앙에는 잔디마당과 수공간, 휴게공간이 조성되는 '드포엠 파크(dePoem Park)'가 들어서며, 숲과 미스트 분사시설을 갖춘 '미스티포레(Misty Foret)'도 마련된다. 미세먼지 저감 식재와 미스트 분사 시설물, 웨더스테이션 등도 적용된다.

세대 내부에는 라이프스타일 맞춤 플랫폼 'C2 하우스'와 인테리어 옵션 선택이 가능한 '디 셀렉션'이 적용된다. 실내 미세먼지와 이산화탄소 농도에 따라 자동으로 환기와 공기 청정이 가능한 '스마트 공기제어 시스템'도 도입된다.

◆ 교통·생활 인프라에 미래가치도 눈길

'e편한세상 부천 어반스퀘어'는 소사역을 통해 주요 업무지구로 이동할 수 있다. 마곡, 구로, 가산 등 G밸리 업무지구는 20분 내 접근이 가능하며, 여의도와 광화문, 강남 등 서울 주요 업무지구도 40분대 이동이 가능하다.

부천시는 소사역 KTX-이음 정차를 추진하고 있으며, 소사역 한 정거장 거리에 있는 부천종합운동장역에는 GTX-B 노선(2031년 개통 예정)이 계획돼 있다. 향후 경기 서남권 교통 접근성이 개선될 것으로 기대된다.

생활 인프라도 갖췄다. 소사역에서 부천역으로 이어지는 경인로를 따라 이마트(부천점), 부천역지하도상가, 부천자유시장, 부천역로데오거리 등 상업시설을 이용할 수 있으며, 부천성모병원과 부천세종병원 등 의료시설도 가깝다.

주변 정비사업도 진행 중이다. 소사역 일대에서는 소사1-1구역, 소사본1-1구역 등 정비사업이 추진되고 있어 향후 약 7000가구 규모의 주거지역이 형성될 전망이다.

leedh@newspim.com