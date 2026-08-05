카카오뱅크, 상반기 순익 3280억원 '역대 최대'

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수익원 다변화·고객 기반 확대로 전년比 24.4% 성장

비이자수익 5,895억 원, 영업수익 내 비중 36%

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 카카오뱅크는 5일 '2026년 상반기 경영실적 발표'를 통해 올해 상반기 당기순이익이 3280억원으로 전년 동기보다 24.4% 증가했다고 밝혔다. 2분기 순이익은 1408억원으로 11.5% 늘었다. 상반기 영업수익은 1조6483억원으로 5.5% 증가했다.

개인사업자대출을 중심으로 여신 포트폴리오를 확대하는 동시에 대출 비교, 지급결제, 투자 등 플랫폼 사업을 강화하며 수익원을 다변화한 효과다.

카카오뱅크 관계자는 "불확실성과 변동성 높은 외부 환경 속에서도 고객 기반과 플랫폼 경쟁력을 바탕으로 전 부문에서 고른 성장을 이뤄냈다"며, "하반기에도 안정적인 성장을 기반으로 포용금융을 확대하고 혁신적인 서비스를 선보임으로써 고객에게 첫 번째로 선택받는 금융플랫폼으로 도약하겠다"고 말했다.

[이미지= 카카오뱅크]

카카오뱅크의 올해 2분기 말 고객 수는 2763만 명으로 올해 상반기 약 100만 명의 고객이 신규 유입됐다.

카카오뱅크의 2분기 월간활성이용자수(MAU)는 2032만 명, 주간활성이용자수(WAU)는 1504만 명으로 견조한 고객활동성을 유지했다. '투자탭'을 통해 투자 서비스 접근성을 높이고, 대화형 AI 서비스를 고도화하는 등 고객이 필요로 하는 금융 및 생활 서비스를 꾸준히 선보인 것이 높은 고객 활동성 달성에 기여했다.

2분기 말 카카오뱅크 수신 잔액은 67조 1100억 원으로 집계됐다. 증시 활황으로 인한 '머니무브' 영향으로 전분기 대비 2조 2460억 원 감소했으나, 이후 7월 한 달간 1조 원 이상이 유입되며 수신잔액은 순증으로 전환됐다.

모임통장도 성장세를 지속했다. 2분기 말 모임통장 잔액은 11조 7천억 원으로 전분기 대비 약 1000억원 증가했으며, 전체 이용자 수는 1300만 명을 넘어섰다.

카카오뱅크는 지난 6월 선보인 외화통장, 연내 출시 예정인 외국인 서비스 등 신규 수신 상품을 지속 선보이며 수신 성장을 지속하겠다는 계획이다.

가계대출 관리 기조 속, 포용금융 및 소상공인 지원도 확대했다. 카카오뱅크의 2026년 2분기 말 여신 잔액은 전분기 대비 5180억 원 증가한 48조 2170억 원이다.

2분기 전체 가계대출 증가폭은 2340억 원에 그쳤다. 철저한 가계대출 관리 기조를 이어가는 가운데, '금리 사각지대'에 놓인 중·저신용자의 금융 접근성을 높이기 위한 포용금융은 지속했다. 카카오뱅크가 2분기 신규 취급한 중·저신용 대출액은 5200억 원으로 상반기에만 약 1조 원 규모를 공급했다.

또한 2분기 말 개인사업자 대출 잔액은 전분기 대비 2840억 원 늘어난 3조 6870억 원이다. 카카오뱅크는 안정적인 포트폴리오 운영과 리스크 관리 역량을 통해 소상공인 자금 공급을 지속 확대하고 있다.

상반기 카카오뱅크의 총 여신 잔액 순증액 중 절반 가량(48%)은 개인사업자 대출이 차지했다. 카카오뱅크는 하반기에도 개인사업자 대출, 실수요자를 위한 정책금융상품과 서민금융상품 등을 중심으로 안정적인 여신 성장세를 이어간다는 방침이다.

카카오뱅크는 4분기 타행에서 개인사업자 부동산담보대출을 이용 중인 고객이 더 낮은 금리로 갈아탈 수 있는 대환 서비스를 선보인다. 내년에는 부산은행과의 공동대출 출시를 시작으로 기업대출 영역 확장을 본격적으로 추진할 계획이다.

포용금융과 함께 건전성도 확보했다. 30% 이상의 중·저신용 대출 비중을 준수하고 있음에도 불구, 2분기 연체율과 고정이하여신 비율은 각각 0.51%, 0.54%로 전분기와 유사한 수준을 유지하며 안정적인 흐름을 보였다.

카카오뱅크의 상반기 영업수익은 전년 동기 대비 5.5% 증가한 1조 6483억 원을 기록했다. 여신 성장 및 자금운용 손익 확대에 기반한 이자수익, 수수료·플랫폼 등 비이자수익이 고루 성장했다.

상반기 대출을 통한 수익(여신이자수익)을 제외한 비이자수익은 5895억 원으로 집계됐다. 지난해와 비교해 4.8% 늘어났으며, 전체 영업수익에서 비이자수익이 차지하는 비중은 36%로 나타났다.

상반기 수수료·플랫폼 수익은 전년 동기 대비 10.5% 성장한 1696억 원으로 집계됐다.

2분기 카카오뱅크의 대출 비교하기 서비스를 통해 제휴 금융사의 대출을 실행한 금액은 1조 5,600억 원으로, 전년 동기 대비 12% 증가했다. 카카오뱅크는 지방은행, 카드사 등 신규 제휴사와 입점 상품을 확대하며 대출플랫폼으로서의 경쟁력을 강화해오고 있다. 종합투자플랫폼으로서의 경쟁력도 높이고 있다. '투자탭'을 통한 투자 서비스 이용 활성화에 힘입어 MMF박스 및 펀드 합산 판매 잔고는 2분기 말 1조 8000억원으로 늘어났다.

2분기 체크카드 결제 규모는 6조 3000억원으로, 분기 기준 역대 최대를 기록하며 수수료 수익 성장을 이끌었다. 여기에 더해, 시장금리 상승에 따른 채권 이자수익 확대 등으로 2분기 자금운용손익은 1698억 원을 달성하며 비이자수익 확대에 기여했다.

이자 및 비이자수익의 균형잡힌 성장에 사업 다각화가 더해져 카카오뱅크의 상반기 당기순이익은 전년 동기 대비 24.4% 증가한 역대 최대 규모인 3280억 원을 달성했다. 2분기 기준 당기순이익은 1408억 원으로 전년 동기 대비 11.5% 증가했다.

하반기에는 수수료·플랫폼 사업 다변화 및 포트폴리오 강화를 추진한다.

8월 중 카드 결제 내역과 혜택을 통합 관리할 수 있는 '결제홈' 서비스를 선보이고, 두 번째 PLCC 신용카드도 출시한다. 10월에는 고객이 필요에 따라 혜택을 직접 선택하고 변경하는 체크카드를 새롭게 선보인다. 연말에는 외화통장과 연계한 해외여행 특화 체크카드를 출시할 예정이다.

9월에는 대출 비교 서비스를 오토금융으로 확장해, 차량을 구매하려는 고객이 다양한 금융기관의 자동차 할부, 대출 상품을 한 번에 조회하고 한도와 금리를 확인할 수 있도록 서비스를 제공할 예정이다. 카카오뱅크 앱 투자탭 내에서 카카오페이증권의 주식 관련 서비스를 WTS(웹트레이딩시스템) 형태로 제공하기 위한 준비도 진행 중이다.

종합 금융 플랫폼으로의 도약을 가속화하기 위한 지속가능한 성장 동력 확보에도 힘쓴다.

카카오뱅크는 지난 6월 마스턴캐피탈 지분 100%를 인수하는 주식매매계약을 체결한 바 있다. 향후 비은행 여신 영역으로 사업 포트폴리오를 확대해, 지난 10여 년간 축적해온 비대면 금융 역량과 기술력을 캐피탈 시장으로 확장한다는 목표다.

인도네시아 슈퍼뱅크, 태국 가상은행, 몽골 MCS그룹과의 협력 등 아시아 주요 시장에서의 글로벌 사업 확장도 순항 중이다.

몽골 최대 기업집단인 MCS그룹의 디지털 은행 자회사 M Bank에 대한 지분 투자를 연내 진행하고, MCS그룹 산하 금융계열사에 대한 신용평가 고도화 프로젝트 등 사업 협력을 전개해나갈 예정이다. 태국의 금융지주사 SCBX와 함께 준비 중인 가상은행 '뱅크X' 또한 내년 상반기 런칭을 앞두고 있다. 카카오뱅크는 서비스 기획과 모바일 앱 개발 전반을 총괄 중이다.

한편, 카카오뱅크는 2024년 발표한 '성장 중심의 밸류업 전략'에 맞춰 2027년까지 자산 100조 원, 2030년까지 ROE 15%를 달성한다는 목표로 지속 가능한 성장을 이어가고 있다. 고객 트래픽 확대를 통해 쌓은 수신, 플랫폼 역량을 기반으로 여신 및 수수료·플랫폼 그리고 자금운용 비즈니스 모델을 다각화해 이자·비이자 수익의 균형잡힌 성장을 추진한다.

romeok@newspim.com