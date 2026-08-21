신한자산운용, 원화 토큰화 펀드 첫발…솔라나 등 글로벌 3사와 '맞손'

AI 핵심 요약beta
- 신한자산운용이 21일 솔라나·이더퓨즈·오르카와 MOU를 맺었다.
- 원화 표시 토큰화 펀드의 발행·유통 PoC를 공동 검증하기로 했다.
- 국내 STO 법제화 대비해 디지털 금융상품 역량을 선제 확보한다.
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원화 토큰화 펀드 발행 등 기술 검증
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 신한자산운용이 글로벌 블록체인 기업들과 손잡고 원화 표시 토큰화 펀드 발행·유통 체계 구축에 나선다. 토큰증권(STO) 법제화에 대비해 원화 기반 디지털 금융상품 운용 역량을 선제적으로 확보한다는 전략이다.
신한자산운용은 글로벌 블록체인 네트워크 솔라나 재단, 규제 준수 토큰화 발행 플랫폼 이더퓨즈, 온체인 유동성 인프라 오르카와 원화 표시 토큰화 펀드의 발행·유통 전 과정에 대한 기술 검증(PoC)을 위한 4자간 업무협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다.
이번 협약은 블랙록의 토큰화 펀드 'BUIDL' 모델을 원화 자산에 적용하기 위한 준비 단계다. 4개 기관은 신한자산운용의 원화 초단기채펀드를 해외 기관투자자가 매수한 뒤 토큰 형태로 발행하는 구조를 전제로 발행부터 유통까지 전 과정을 공동으로 검증한다.
검증 대상에는 고객확인(KYC)과 자금세탁방지(AML) 체계, 블록체인 운영 방식, 보안 감사, 외국환거래법 등 규제 준수 요건, 온체인 유동성 설계 등이 포함된다.
신한자산운용은 이번 협약을 국내 토큰증권 법제화에 대비한 사전 준비 작업으로 보고 있다. 글로벌 파트너들과 축적한 기술·설계 역량을 바탕으로 향후 디지털 금융상품 운용 경쟁력을 강화한다는 계획이다.
실물연계자산(RWA) 시장도 빠르게 성장하고 있다. 스테이블코인을 제외한 실물자산 토큰화 시장 규모는 약 362억7000만달러로 2020년 대비 2200% 성장했다. 보스턴컨설팅그룹(BCG) 등은 오는 2030년 시장 규모가 16조~30조달러까지 확대될 것으로 전망하고 있다.
이석원 신한자산운용 대표는 "글로벌 최고 수준의 파트너들과 함께 원화 표시 디지털 금융상품의 발행·유통 구조를 검증하겠다"며 "제도 시행에 맞춰 즉시 활용할 수 있는 역량을 선제적으로 확보해 원화 기반 디지털 금융상품 시장을 선도하겠다"고 말했다.
이번 협약은 기술 검증을 위한 비구속적 업무협약이다. 검증은 역외 시장을 전제로 진행되며, 신한자산운용은 국내 토큰증권 제도 시행 전까지 기술 검증과 인프라 구축에 집중할 계획이다.
plum@newspim.com