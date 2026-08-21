IBK투자증권, 국내 첫 스팩 분산투자 랩 출시…블랙넘버스와 협업

AI 핵심 요약beta
- IBK투자증권이 21일 스팩 랩어카운트를 출시했다.
- 블랙넘버스 자문으로 합병 가능성 높은 스팩을 고른다.
- 잔존 2년 이내 8~10개 분산투자로 안정성 노린다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = IBK투자증권이 국내 상장 스팩(SPAC)에 분산 투자하는 자문형 랩어카운트 상품을 선보인다.
합병 가능성과 잔존 기간 등을 분석해 투자 대상을 선별하고, 변동성이 큰 시장에서도 안정성과 수익 기회를 동시에 노리는 전략이다.
IBK투자증권은 블랙넘버스투자자문과 협업해 국내 상장 스팩에 투자하는 자문형 랩어카운트 상품 'IBKS 블랙넘버스(SPAC) 랩'을 출시했다고 21일 밝혔다.
스팩은 비상장기업과의 합병이 성사되면 기업가치 재평가에 따른 수익을 기대할 수 있고, 합병이 무산될 경우 예치 자금을 기준으로 청산되는 구조여서 변동성이 큰 시장에서 상대적으로 안정적인 투자 수단으로 평가받는다.
이번 상품은 블랙넘버스투자자문의 자문을 받아 IBK투자증권이 직접 운용한다. 블랙넘버스투자자문은 스팩의 합병 진행 상황과 잔존 기간, 합병 가능성, 합병 대상 기업의 사업성 등을 종합적으로 분석해 투자 대상을 선정한다.
이를 바탕으로 IBK투자증권은 잔존 기간이 2년 이내이고 자체 분석을 통해 적정 가격으로 판단한 스팩 가운데 8~10개 종목에 분산 투자하는 전략을 운용한다.
최소 가입 금액은 5000만원이다. 수수료는 선취 1%, 후취 연 1%이며 일정 수익률 이상 달성 시 성과보수가 부과된다. 계약 기간은 1년이지만 스팩 합병 절차를 고려하면 중장기 투자에 적합한 상품이라는 설명이다.
IBK투자증권 관계자는 "시장 변동성이 커진 환경에서 스팩 투자에 대한 전문적인 자문을 바탕으로 합병 이벤트에 따른 수익 기회를 포착할 수 있는 상품을 선보였다"며 "블랙넘버스투자자문의 자문 역량과 IBK투자증권의 랩 운용 노하우를 결합해 개별 스팩의 이벤트와 리스크를 지속적으로 관리해 나가겠다"고 말했다.
plum@newspim.com