진에어, '불을 끄고 별을 켜다' 캠페인 동참

AI 핵심 요약beta
- 진에어가 21일 에너지의 날 맞아 캠페인에 참여했다.
- 국내선 기내 방송과 본사 냉방 조절로 절약 실천에 나섰다.
- 2022년부터 매년 이어온 ESG 실천 문화로 자리 잡았다.
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21~22일 국내선 특별 기내 방송 및 사무실 에어컨 온도 2도 올리기
고효율 여객기 도입·페이퍼리스·유니폼 업사이클링 등 녹색 경영 지속
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=진에어가 제23회 에너지의 날을 맞아 일상 속 에너지 절약을 실천하는 '불을 끄고 별을 켜다' 캠페인에 참여한다.
진에어는 21일부터 이틀간 국내선 탑승객을 대상으로 특별 기내 방송을 실시하고, 전력 피크 시간대 실내 적정 온도를 준수한다. 이번 활동은 2022년 처음으로 참여한 이후 매년 이어지며 단순한 일회성 행사를 넘어 임직원과 승객들이 함께하는 ESG 실천 문화로 자리 잡았다.
에너지의 날은 2003년 8월 22일 역대 최대 전력 소비량을 기록한 것을 계기로 제정된 날로, 에너지시민연대가 주축이 되어 여름철 전력 수급 안정과 온실가스 감축에 기여하고자 매년 캠페인을 진행해오고 있다.
진에어는 승객들에게 기후 위기에 대한 경각심과 에너지의 소중함을 되새기는 메시지를 전할 계획이다. 기내 방송에서는 에어컨 온도 2도 올리기와 5분 소등 등 일상 속 실천 수칙을 '불을 끄고 별을 켜는 아름다운 시간'이라는 감성적인 메시지로 전달해 승객들의 동참을 유도한다. 이어 21일에는 전력 소비 피크 시간대인 오후 2시부터 3시까지 본사 사무실의 에어컨 설정 온도를 26℃로 상향 유지한다. 이번 캠페인은 진에어가 지속적으로 추진해 온 녹색 경영의 일환이다.
진에어는 "일상 속 에너지 절약을 생활화하자는 취지에 공감해 범국민적 행사에 힘을 보태고 있다"며 "임직원과 승객들이 함께하는 작은 실천들이 모여 지속 가능한 미래를 만드는 의미있는 발판이 되길 바란다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com