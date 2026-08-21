李대통령, 토착·공공 비리 근절 본격화…오늘 취임 첫 '반부패정책협의회'

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 21일 첫 반부패정책협의회를 주재했다.
- 회의에는 18개 관계기관장이 참석해 부패대책을 논의했다.
- 토착비리·공공계약·보조금·전관유착 근절을 보고했다.
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권익위·조달청, '공공계약 비리 근절'
기획예산처 등, '국가 재정 편취 근절'
법무부·국토부, '전관유착 근절' 보고
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 21일 정부의 부패방지 대책을 종합적이고 체계적으로 추진하는 방안을 논의하는 '반부패정책협의회'를 처음으로 주재한다.
청와대는 이 대통령이 이날 오후 3시 청와대에서 '국민주권정부 1차 반부패정책협의회'를 주재한다고 밝혔다.
반부패정책협의회는 정부의 반부패 관계기관 장관회의다. 이날 회의에는 국민권익위원장, 국무조정실장, 재정경제부 등 관계부처 장관, 공정거래위원장, 금융위원장, 국세청장, 경찰청장 직무대행, 감사원장, 국가정보원장 포함 18개 관계기관 기관장들이 참석한다.
회의는 국민의례와 이 대통령의 모두발언 후, 2개 부문으로 진행된다. 첫 번째 부문에서는 행정안전부와 경찰청이 '토착비리 근절'을 주제로 보고한다. 이어 국민권익위원회와 조달청이 '공공계약 비리 근절'을 주제로 보고할 예정이다.
두 번째 부문에서는 기획예산처와 행정안전부, 관세청이 '보조금 부정수급 등 국가재정 편취 근절'에 대해, 법무부와 국토교통부가 '전관유착 근절'에 대해 보고한다.
부문별 각 주제에 대한 보고가 끝난 후 종합토론이 진행될 예정이다.
pcjay@newspim.com