한국교육개발원, 창립 54주년…AI 시대 교육 방향·중장기 혁신 의제 논의

AI 핵심 요약beta
- 한국교육개발원은 25일 창립 54주년 기념식과 포럼을 연다
- 행사는 이영덕 초대 원장 탄생 100주년을 기려 마련했다
- AI 대전환 속 미래 교육 과제와 교사 역할을 논의했다
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이영덕 초대원장 조명…미래 교육체제·교사 역할 등 모색
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 한국교육개발원(KEDI)은 창립 54주년을 맞아 오는 25일 오전 9시30분 충북 진천 한국교육개발원 대강당에서 'KEDI와 함께해 온 한국교육의 길'을 주제로 창립기념식과 기념포럼을 개최한다고 21일 밝혔다.
이번 행사는 이영덕 초대 한국교육개발원장의 탄생 100주년을 맞아 마련됐다. 지난 54년간 한국교육과 함께해 온 KEDI의 연구 성과와 역할을 돌아보고 이를 토대로 미래 교육이 나아갈 방향과 과제를 논의한다.
창립기념식은 고영선 한국교육개발원장의 개회사로 시작한다. 이찬희 한국교육개발원 동문회장과 곽병선 전 한국교육개발원장이 축사하고 최교진 교육부 장관과 차정인 국가교육위원회 위원장, 이한주 경제·인문사회연구회 이사장이 축하의 뜻을 전한다. 연공상 수여와 기념촬영도 진행된다.
이어지는 기념포럼은 한국교육의 과거와 미래를 함께 살펴보는 내용으로 구성된다.
제1세션에서는 김재춘 영남대학교 교수가 '분절된 것을 관계짓다: 중핵과 통합'을 주제로 발표한다. 김 교수는 이영덕 초대원장의 학문적 성과와 교육개혁 활동을 중심으로 교육학자로서의 삶을 조명하고 한국교육 발전에 남긴 의미를 짚을 예정이다.
이찬희 동문회장이 좌장을 맡고 김신일 서울대학교 명예교수와 박도순 고려대학교 명예교수가 토론자로 나선다. 김신일 명예교수는 부총리 겸 교육인적자원부 장관을 지냈으며 박도순 명예교수는 한국교육과정평가원장을 역임했다.
제2세션에서는 미래 한국교육이 풀어야 할 중장기 혁신 과제가 집중적으로 다뤄진다.
김수진 한국교육개발원 부연구위원은 'KEDI 연구직원들이 제안하는 중장기 교육혁신 의제'를 발표한다. KEDI 연구진의 전문성과 정책적 분석을 토대로 미래 변화에 대응하기 위한 핵심 교육 의제를 제시하고 교육체제의 구조적 전환과 교육의 본질적 가치 등을 중심으로 중장기 과제를 살펴본다.
인공지능(AI) 대전환이 교육에 미치는 영향과 이에 따른 교사의 역할도 논의한다.
도재우 공주교육대학교 교수는 'AI 대전환 시대, 교육의 방향을 다시 묻다: 무엇이 더 중요해지고, 무엇을 준비할 것인가'를 주제로 발표한다. AI 기술이 확산되는 상황에서 교육이 지켜야 할 본질적 가치와 교사의 역할을 짚고 새로운 교육환경에 필요한 준비 과제를 제안할 예정이다.
유경훈 한국교육개발원 초·중등교육연구본부장이 좌장을 맡으며 이재덕 한국교원대학교 교수와 유예림 한국교육개발원 교육조사·지표연구실장이 지정토론에 참여한다.
고 원장은 "이번 창립 54주년 기념행사는 이영덕 초대원장의 학문과 실천을 돌아보는 동시에, KEDI가 지난 54년간 축적해 온 연구 성과를 바탕으로 미래 한국교육의 방향을 함께 모색하는 뜻깊은 자리"라고 말했다.
이어 "KEDI는 급변하는 교육환경 속에서도 교육의 본질적 가치를 놓치지 않고 미래 교육의 새로운 의제와 정책 방향을 선도하기 위해 앞으로도 역할을 다하겠다"고 밝혔다.
jane94@newspim.com