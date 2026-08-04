전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.05 (수) ENG 中文
마이뉴스아이콘
KYD 디데이
정책·서울 교육

속보

더보기

AI 안경 막은 다음은 AI 렌즈?…"반입 금지 넘어 평가체계 바꿔야"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 교육당국이 4일 AI 안경 부정행위 확산에 대응했다
  • AI 안경은 일반 안경과 유사해 육안 감독에 한계가 컸다
  • 교육계는 기기 금지보다 AI 활용 전제한 평가 개편을 요구했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국가기술자격·토익서 AI 안경 부정행위 잇따라
일부 교육청, 시험장 반입 금지·행동 관찰 안내
교육계 "AI 시대 맞는 평가 기준·교수법 연구 필요"

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 일반 안경과 구분하기 어려울 정도로 소형화된 인공지능(AI) 안경이 새로운 시험 부정행위 수단으로 등장하면서 교육 현장에 비상이 걸렸다. 교육당국이 시험장 반입을 금지하는 등 대응에 나섰지만 기기의 발전 속도를 따라잡기에는 한계가 있어, 감독과 평가 체계를 함께 바꿔야 한다는 지적이 나온다.

4일 교육계에 따르면 지난 5월 소방설비기사와 전기산업기사, 정보처리기사 등 국가기술자격시험에서 AI 안경을 착용한 응시자 3명이 적발됐다. 같은 달 치러진 토익 정기시험에서도 응시자 2명이 AI 안경을 이용한 부정행위로 잇따라 적발됐다.

일반 안경과 닮은 AI 안경이 새로운 시험 부정행위 수단으로 떠올랐다. [AI 일러스트=챗GPT]

AI 안경은 안경에 장착된 카메라와 마이크를 통해 이용자가 보고 듣는 주변 상황을 인식한다. 시험 문제를 촬영하거나 눈앞의 글자를 읽은 뒤 AI 또는 스마트폰과 연동해 정보를 확인할 수 있어 부정행위에 악용될 가능성이 크다.

특히 최근 제품은 안경다리가 얇고 무게도 50g 안팎에 불과해 일반 안경과 외형상 구분하기 어렵다. 감독관이 안경의 형태나 응시자의 행동만 살펴 부정행위를 찾아내는 방식으로는 대응에 한계가 있다는 지적이 나오는 이유다.

서울시교육청은 최근 관내 학교와 교육지원청에 AI 스마트 안경을 시험 중 반입·휴대 금지 물품에 포함하도록 안내했다. 감독관에게는 안경테나 안경다리가 지나치게 두꺼운지, 응시자가 안경다리를 반복적으로 만지는지 등을 주의 깊게 살피도록 했다.

올해 하반기 대학수학능력시험과 대학 수시 논술전형 등을 앞두고 시험기관과 학교 현장도 대응책 마련에 나서고 있다. 다만 기기 반입 기준과 감독 방식은 기관별로 차이가 있고 대학 차원의 구체적인 대응 지침도 아직 마련 단계에 머물러 있다는 평가다. 

육안 관찰에 의존한 점검의 실효성을 우려하는 목소리도 나온다. AI 안경의 외형이 빠르게 일반 안경과 비슷해지고 있기 때문이다. 제조사가 적용한 촬영 알림 장치 역시 완전한 해법은 아니다. 센서를 작동시키면서도 외부에서는 표시등이 보이지 않게 하는 스티커까지 유통돼 보호 장치가 무력화될 수 있다는 우려가 제기된다.

익명을 요청한 한 교사는 "AI 관련 물품을 반입 금지 대상으로 추가하는 것만으로는 기술 발전을 따라가기 어렵다"며 "AI 안경을 막더라도 앞으로 AI 콘택트렌즈처럼 육안으로 식별하기 어려운 기기가 등장할 수 있고 그때마다 금지 품목만 늘리는 방식으로는 한계가 분명하다"고 말했다.

그러면서 "어린 시절부터 AI를 일상적인 학습 도구로 사용해 온 세대를 기존 시험 방식으로 평가해야 하는 기성세대와 교수자들의 노력이 필요하다"며 "학생에게 AI 사용을 무조건 금지하기보다 어디까지 허용하고 어떤 역량을 평가할지 교수자들이 지속적으로 연구하고 수업·평가 방식을 개선해야 한다"고 짚었다.

정근식 서울시교육감이 서울시교육청에서 '초중고 AI 교육 종합계획 발표' 기자회견을 하는 모습. [사진 = 뉴스핌DB]

이 같은 현장의 문제의식은 기기 적발을 넘어 평가 체계 자체를 재설계해야 한다는 교육계 논의와 맞닿아 있다. 학생이 AI가 내놓은 결과를 비판적으로 검증하고 자신의 사고 과정을 직접 설명할 수 있는지를 함께 평가해야 한다는 것이다.

김지현 용인삼계고 교사는 지난 4월 한국교육개발원이 발간한 '교육정책포럼'에서 "처음에는 AI 탐지 도구의 활용을 예고하며 AI 사용을 엄격히 금지했고 그다음에는 AI를 활용하되 보조적인 수단으로만 사용해 보기를 권해보기도 했다"며 "하지만 두 방식 모두 근본적인 물음에 답하지는 못했다"고 지적했다.

김 교사는 "AI가 교실 안으로 이미 들어온 이상, 금지나 제한이 아니라 AI와 함께 성장할 수 있는 수업 구조를 설계하는 것이 필요하다"며 "AI가 완벽한 코드를 짜주고 글을 써주는 세상에서 결과물만으로 학생을 평가하는 것은 점점 의미를 잃는다"고 했다. 대안으로는 개발일지와 구술평가, 단계별 AI 활용 제한 등을 제시했다.

김현미 한국교육과정평가원 연구위원도 "AI 시대 교육은 단순히 성취(성적) 향상이 아니라 비판적 사고, 시민성, 창의성, 협업 능력, 윤리적 판단 등의 미래 역량을 기르는 데 초점을 둬야 할 것"이라며 "정답이 아니라 탐구, 결과가 아니라 경험, 암기가 아니라 이해·해석·협력·가치가 더욱 중요해지는 시대적 요구에 부응하도록 학교교육은 재설계될 필요가 있다"고 촉구했다.

조벽 고려대 석좌교수는 "우리는 오랫동안 타고난 생물학적 IQ로 경쟁하는 시대를 살아왔다. 하지만 이제 학생들은 AI와 결합해 증폭된 지능으로 무장하고 있다"며 "타고난 IQ만으로는 더 이상 경쟁력이 없는 시대다. 상황이 이러함에도 학생들이 AI를 활용하는 것을 '컨닝'이라고 징계하는 씁쓸한 촌극은 멈춰야 한다. 이제는 '인간과 AI 사이의 변별력'을 확보해 주는 교육이 필요하다"고 강조했다.

jane94@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
검찰 수사권, 72년만에 막 내려 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 정부가 4일 국무회의에서 검사의 보완수사권 폐지를 핵심으로 한 형사소송법 개정안을 심의·의결했다. 1954년 형사소송법 제정 이후 72년간 이어졌던 검사의 수사권은 완전히 사라지게 됐다. 이재명 대통령은 이날 청와대에서 34차 국무회의를 주재하며 이같은 내용을 담은 형소법 개정안을 원안대로 심의·의결했다. 이를 포함해 25건의 법률공포안이 국무회의를 통과했다. 형소법 개정안은 검사의 직접 수사와 보완수사권을 전면 금지하는 내용이 핵심이다. 검사는 사법경찰관에게 보완수사를 요구할 수 있는 권한만 갖는다.  이재명 대통령이 4일 청와대에서 34회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.08.04 [사진=KTV] ◆중대한 위법수사·소추재량권 현저 일탈 '공소기각'  보완수사를 요구 받은 경찰은 요구받은 날로부터 1개월 안에 보완수사를 마치고 그 결과를 검사에게 알려야 한다. 수사 기간은 필요에 따라 최대 1개월 연장할 수 있다. 수사 과정에서의 모든 자료는 형사사법정보시스템(KICS)에 기록해야 한다. 범죄 피해자 보호를 위한 장치도 추가했다. 경찰이 사건을 불송치할 경우 고소인이나 피해자, 고발인이 이의를 신청할 수 있도록 했다. 이에 필요한 사건 기록 열람·등사 권한도 부여했다. 개정 형사소송법에는 ▲중대한 위법수사에 기해 공소가 제기됐을 때 ▲소추재량권을 현저히 일탈해 공소가 제기됐을 때 법원의 공소기각 판결 사유로 추가했다. 이같은 내용의 개정 형소법은 중대범죄수사청(중수청)과 공소청이 출범하는 10월 2일에 맞춰 함께 시행된다. 이 대통령은 그간 검찰의 보완수사권은 범죄 피해자 보호를 위해 예외적으로 존치할 필요가 있다는 입장을 견지하며 충분한 숙의를 요청했었다. 하지만 보완수사권 폐지가 당·정·청 불화와 집권 여당인 더불어민주당 내 계파 갈등으로 번지자 논의를 당에 맡겼다.  이후 민주당이 당론으로 보완수사권 폐지를 의결하고 국회 본회의에서 처리함에 따라 이 대통령은 재의요구권(거부권) 행사 없이 개정 형소법을 원안 그대로 심의·의결했다. 이재명 대통령이 4일 청와대에서 34회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.08.04 [사진=KTV] ◆집권 여당 민주당 8·17 전당대회 진행 중 전격 처리  특히 민주당의 차기 지도부를 선출하는 8·17 전당대회가 진행되는 상황에서 민주당의 강경 지지층 사이에서 보완수사권 전면 폐지 목소리가 컸다.  이에 따라 친명(친이재명) 김민석 당대표 후보에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 관측 속에 이날 보완수사권 전면 폐지를 골자로 한 형소법 개정안이 국무회의를 통과했다.  이 대통령은 이날 법안 심의 전 모두발언에서 "이 법률안이 위헌과 집행 불능, 국익 위배, 행정부 고유권한 침해 등 국회의 입법권을 부정할 만큼 심각한 상황이라고 보기는 어렵다"며 "거부권(재의요구권) 행사라고 하는 게 의견이 다르다고 할 수 있는 것은 아니다"라고 명확히 선을 그었다.  이 대통령은 "삼권분립 원칙에 따라 상대의 권한 행사 자체가 삼권분립에 위배되거나 헌정 질서에 위반된다고 해야 상대의 권한과 권능을 부정할 수 있다는 게 헌법학회 의견"이라며 "지금 상태로는 입법권을 부정할 정도에 이른다고 보기 어렵다"고 거부권 행사 불가 이유를 설명했다.   이날 국무회의에선 9회 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 국민참정권 침해 의혹 진상규명을 위한 특별검사 임명에 관한 법률안(선관위 특검법)도 의결했다. 지난 6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태를 비롯한 선거관리 부실 의혹 진상을 규명하기 위한 특검이다. 특별검사는 국민추천위원회를 통해 추천된다. 특검팀은 모두 165명 안팎 규모로 꾸려지며 준비 기간을 포함해 최장 170일간 활동할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-08-04 14:21
사진
서울 첫 폭염중대경보 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 서울 전역에 사상 처음으로 폭염중대경보가 내려지는 등 극심한 폭염이 수도권과 전라권 곳곳으로 확산하고 있다. 기상청은 4일 오전 11시를 기해 서울 전역에 폭염중대경보를 발효했다. 서울에 폭염중대경보가 내려진 것은 이번이 처음이다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 서울 전역에 '폭염중대경보'가 내려진 4일 서울 여의도 버스환승센터 앞 도로에 아지랑이가 피어오르고 있다. 2026.08.04 jk31@newspim.com 경기(고양·안성·파주남부·용인동북부·용인서북부·여주동남부·여주서부·오산·하남), 전북 전주, 전남(장성·곡성북부·곡성남부·순천·보성·여수·광양), 광주(광주동부) 등 수도권과 전라권 곳곳에도 폭염중대경보가 발효된 상태다. 폭염중대경보는 올해 신설된 폭염특보의 최상위 단계다. 일 최고체감온도가 35도 이상인 날이 이틀 이상 관측된 지역에서 하루라도 최고체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발표된다. 이날 오후 1시 기준 폭염중대경보 발효지역 일최고기온은 ▲가남(여주) 37.9도 ▲기흥구갈(용인) 37.5도 ▲금천(서울) 37.3도 ▲서운(안성) 37.3도 ▲광명노온 37.1도 등이다. 전라권에서도 ▲완산(전주) 37.9도 ▲조선대 38.3 ▲광양읍 38.0 ▲황전(순천) 37.7 ▲석곡(곡성) 37.3 ▲여수공항 37.1 ▲광주 36.7도까지 기온이 치솟았다. 기상청은 폭염중대경보가 내려진 지역에서는 필수 업무 외 모든 야외활동 즉시 중단을 권고하고 있다. 또 무더위쉼터와 그늘 등 시원한 곳으로 즉시 이동하고 수분을 충분히 보충하라고 권하고 있다. jason14@newspim.com 2026-08-04 13:49

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동