제이엘케이 'JLK-CTP', 전국 11개 병원 계약…9월 비급여 처방

AI 핵심 요약beta
- 제이엘케이는 21일 JLK-CTP의 의료기관 도입이 확대됐다고 밝혔다.
- JLK-CTP는 전국 41개 의료기관에서 데모 중이며 11곳과 계약했다.
- 회사는 행정 절차를 거쳐 9월부터 비급여 처방을 시작할 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
의료현장 임상근거 축적해 국내 매출·해외 진출 활용
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 제이엘케이의 뇌졸중 인공지능(AI) 솔루션 'JLK-CTP'가 신의료기술평가 유예 지정 이후 의료기관 도입을 확대하고 있다.
제이엘케이는 JLK-CTP가 현재 전국 41개 의료기관에서 데모를 진행하고 있으며 이 가운데 11개 병원과 계약을 체결했다고 21일 밝혔다. 회사는 관련 행정 절차를 거쳐 오는 9월부터 비급여 처방을 시작할 계획이다.
JLK-CTP는 뇌 컴퓨터단층촬영(CT) 관류영상을 AI로 분석해 뇌경색 중심 영역과 뇌관류 저하 영역의 부피를 자동으로 계산하는 솔루션이다. 손상된 뇌 조직과 회복 가능성이 있는 영역을 구분해 급성 뇌졸중 환자의 치료 의사결정을 지원한다.
JLK-CTP는 지난 6월 신의료기술평가 유예 대상으로 지정되면서 비급여 처방을 통한 국내 사업화 기반을 확보했다.
현재 분당서울대학교병원과 건국대학교병원, 중앙대학교병원, 한림대학교성심병원 등을 포함한 11개 의료기관이 JLK-CTP 도입 계약을 체결했다. 전국 41개 의료기관에서 제품 데모가 진행되고 있는 만큼 제이엘케이는 나머지 의료기관을 대상으로 추가 계약을 추진할 계획이다.
회사는 관련 행정 절차가 마무리되면 오는 9월부터 병원에서 JLK-CTP의 비급여 처방이 가능할 것으로 예상하고 있다. 기존 계약 병원을 중심으로 실제 처방과 사용량을 확대하고 실제임상근거(Real-World Evidence)를 축적해 국내 매출 확대에 나설 방침이다.
제이엘케이 관계자는 "JLK-CTP의 평가유예 지정 이후 전국 주요 의료기관을 중심으로 데모와 계약이 빠르게 확대되고 있다"며 "비급여 처방이 본격화되면 기존 계약 병원을 중심으로 근거 창출을 확대하는 동시에 현재 데모를 진행하고 있는 의료기관과의 추가 계약도 적극 추진할 계획"이라고 말했다.
sykim@newspim.com