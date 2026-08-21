연상호·윤영우 감독 '예토' 촬영 마쳐…문근영·고아성·김시아 출연

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문근영, 9년 만에 스크린 주연 복귀

인플루언서 자매 둘러싼 이야기…현재 후반 작업 진행

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 연상호 감독과 윤영우 감독이 공동 연출한 영화 '예토'가 문근영, 고아성, 김시아와 함께 촬영을 마치고 후반 작업에 들어갔다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 왼쪽부터 배우 문근영,고아성, 김시아 [사진=쇼박스]2026.08.21 taeyi427@newspim.com

21일 배급사에 따르면 '예토'는 인플루언서 자매가 함께 캠핑을 떠난 뒤 의문의 사이비 종교 옛터에서 동생이 사라지면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다.

연상호 감독은 영화 '부산행', '반도', '얼굴', 시리즈 '지옥' 시즌1·2, '기생수: 더 그레이' 등을 연출했다. 올해 한국 영화 박스오피스 2위에 오른 '군체'에 이어 '예토'를 선보인다.

공동 연출을 맡은 윤영우 감독은 영화 '부산행', '기생충' 등의 연출부를 거쳐 '기생수: 더 그레이', '지옥' 등에서 조감독으로 참여하며 연상호 감독과 호흡을 맞춰왔다. '예토'는 윤 감독의 상업영화 데뷔작이다.

문근영은 동생 민아와의 일상을 콘텐츠로 보여주는 인플루언서 수아 역을 맡는다. 영화 주연으로는 9년 만의 복귀다. 넷플릭스 시리즈 '지옥' 시즌2에 이어 연상호 감독과 다시 작업하게 됐다.

고아성은 수아와 민아 자매가 들어선 의문의 세계에서 이들과 마주하는 덕희를 연기한다. '파반느', '삼진그룹 영어토익반', '항거: 유관순 이야기', '설국열차' 등에 출연한 고아성은 이번 작품을 통해 연상호 감독과 처음 호흡을 맞춘다.

김시아는 수아의 동생 민아 역으로 출연한다. 인플루언서로 살아가는 언니 곁에서 혼란을 겪는 인물이다. 김시아는 '길복순', '미쓰백' 등에 출연했으며 이번 작품에서는 문근영과 자매로 호흡을 맞춘다.

연상호 감독은 "'예토'는 독창적인 시각효과와 드라마가 결합된, 제가 한 작품 중에서도 손에 꼽는 참신한 작품"이라며 "문근영, 고아성, 김시아 배우가 독특한 캐릭터들을 맡아 폭발적인 연기력을 보여줘 촬영 중에도 감탄했다"고 말했다.

이어 상당한 후반 작업이 필요한 작품이라며 "남은 후반 작업에 최선을 다해 최고의 퀄리티의 영화로 만들겠다"고 밝혔다.

윤영우 감독은 '예토'에 대해 "익숙한 일상에서 출발해 누군가의 강렬한 신념이 만들어낸 낯선 세계로 들어서는 이야기"라며 "두 자매가 겪게 되는 이야기를 통해 관객들에게 색다른 경험을 선사하고 싶었다"고 설명했다.

이어 새로운 시각효과와 배우들의 연기가 작품의 주요 볼거리가 될 것이라며 첫 장편영화인 만큼 후반 작업까지 세밀하게 완성하겠다는 뜻을 전했다.

'예토'는 촬영을 모두 마치고 현재 후반 작업을 진행하고 있다.

taeyi427@newspim.com