[핌in현장] 이정은·공효진·박소담 뭉친 '경주기행'…"지독한 사랑 담은 가족 복수극"

'동백꽃 필 무렵' 이어 재회한 이정은·공효진, '기생충' 이후 모녀로 만난 박소담

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 배우 이정은과 공효진, 박소담, 이연이 가족 복수극 '경주기행'으로 호흡을 맞춰 관객들과 만난다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 배우 박소담(가운데)이 27일 서울 광진구 롯데시네마 건대입구에서 열린 영화 '경주기행' 제작보고회에서 질문에 답하고 있다. 영화 '경주기행'은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 경주를 위해, 8년의 기다림 끝에 죽이는 여행을 떠난 네 모녀의 가족 복수극이다. 오는 8월26일 개봉한다. 2026.07.27 jk31@newspim.com

27일 서울 광진구 롯데시네마 건대입구에서 영화 '경주기행' 제작보고회가 열렸다. 오는 8월 26일 개봉하는 '경주기행'은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 '경주'를 위해 8년의 기다림 끝에 '죽이는 여행'을 떠나는 네 모녀의 이야기를 그린 가족 복수극이다.

김미조 감독은 제목에 담긴 의미에 대해 "영화 제목 '경주기행'은 중의적인 의미를 담고 있다"며 "경주는 지명이면서 막내딸의 이름이기도 하고 '기행' 역시 여행과 기이한 행동이라는 두 가지 의미를 담고 있다"고 설명했다.

이어 "이 영화는 상실이라는 고통을 어떻게 이겨내는지, 남겨진 사람들이 어떻게 서로를 이해하게 되는지를 그린 작품"이라며 "궁극적으로는 지독한 사랑에 대한 이야기"라고 소개했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 배우 공효진(오른쪽)이 27일 서울 광진구 롯데시네마 건대입구에서 열린 영화 '경주기행' 제작보고회에서 이정은과의 에피소드를 말하고 있다. 영화 '경주기행'은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 경주를 위해, 8년의 기다림 끝에 죽이는 여행을 떠난 네 모녀의 가족 복수극이다. 오는 8월26일 개봉한다. 2026.07.27 jk31@newspim.com

드라마 '동백꽃 필 무렵' 이후 다시 호흡을 맞춘 이정은과 공효진은 서로를 향한 깊은 신뢰를 드러냈다.

이정은은 "한 작품에서 진하게 호흡을 맞추고 나면 다음 작품에서 다시 만나기 쉽지 않다"며 "공효진과 함께 좋은 작품을 만들고 싶다는 마음이 촬영 내내 느껴져 너무 감사했고 행복했다"고 말했다.

공효진은 "처음에는 다른 작품과 일정이 겹쳐 출연을 고사했지만, 촬영 일정이 조정되면서 다시 제안을 받았다"며 "이정은과 다시 함께하고 싶었던 마음도 컸다"고 밝혔다. 이어 "대본을 보면 누구나 엄마 역할이 탐나지만, 이정은이라면 옆에서 든든하게 받쳐주고 싶다는 마음이었다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 배우 박소담이 27일 서울 광진구 롯데시네마 건대입구에서 열린 영화 '경주기행' 제작보고회에서 인사말을 하고 있다. 영화 '경주기행'은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 경주를 위해, 8년의 기다림 끝에 죽이는 여행을 떠난 네 모녀의 가족 복수극이다. 오는 8월26일 개봉한다. 2026.07.27 jk31@newspim.com

박소담 역시 이정은과의 특별한 인연을 전했다. 영화 '기생충'에서 적대적인 관계로 호흡을 맞췄던 그는 "아프고 난 뒤 요양하는 동안 언니의 도움을 정말 많이 받았다"며 "엄마처럼 챙겨줬던 선배와 실제로 모녀를 연기하게 돼 그 자체만으로도 너무 좋았다"고 말했다. 이어 "극 중 영주는 엄마와 가장 많이 대립하는 인물이지만, 그만큼 사랑이 많기 때문에 가능한 관계라고 생각했다"고 덧붙였다.

배우들은 촬영 이후에도 이어지고 있는 끈끈한 인연도 전했다. 공효진은 "촬영이 끝난 지 2년이 넘었지만 단체 대화방은 지금도 활발하다"며 "서로 안부를 묻고 고민을 나누며 가족처럼 지내고 있다"고 말했다. 박소담과 이연 역시 "실제 가족 같은 유대감을 느끼며 촬영했다"고 입을 모았다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '경주기행' 포스터 [사진=롯데엔터테인먼트] 2026.07.15 taeyi427@newspim.com

한편 '경주기행'은 김미조 감독이 메가폰을 잡았으며 배우 이정은, 공효진, 박소담, 이연이 출연한다. 영화는 오는 8월 26일 개봉한다.

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