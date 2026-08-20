KB운용 'TDF ETF 3종' 순자산 4000억 돌파

AI 핵심 요약beta
- KB자산운용이 20일 RISE TDF ETF 3종 순자산이 4000억원을 넘었다고 밝혔다.
- 2022년 상장한 2030·2040·2050액티브 적격 ETF는 연 0.01% 보수다.
- 은퇴시점별 자동자산배분과 실시간 매매가 강점이다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = KB자산운용은 타깃데이트펀드(TDF)의 자산배분 기능과 상장지수펀드(ETF)의 거래 편의성을 결합한 'RISE TDF ETF' 3종의 순자산이 4000억원을 넘어섰다고 20일 밝혔다.
KB자산운용은 2022년 'RISE TDF2030·2040·2050액티브 적격 ETF'를 차례로 상장해 은퇴시점에 맞춰 자산을 배분하는 TDF ETF 라인업을 갖췄다. 세 상품 모두 총보수는 연 0.01%이며, 국내외 주식·채권·대체자산 관련 ETF에 분산투자한다.
TDF는 투자자의 예상 은퇴시점에 맞춰 주식 등 위험자산과 채권 등 안전자산의 비중을 자동으로 조정하는 자산배분 상품이다. 은퇴 시점이 멀수록 위험자산 비중을 높이고 시점이 가까워질수록 안전자산 비중을 늘리는 '글라이드 패스(Glide Path)' 전략을 쓴다.
'RISE TDF ETF'는 이 전략을 ETF로 구현한 상품으로, 위험자산 비중은 55~78% 수준이다. 투자자는 은퇴 목표시점에 따라 3종 가운데 하나를 선택할 수 있다. 은퇴까지 남은 투자기간이 길거나 위험자산 비중이 높은 상품을 원하는 투자자는 'RISE TDF2050액티브 적격'을 활용할 수 있다.
이 상품은 일반 공모형 TDF와 달리 장중 실시간 매매가 가능하다. 공모펀드가 기준가격으로 매수·환매되는 것과 달리, TDF ETF는 주식처럼 거래소에서 장중 원하는 가격에 사고팔 수 있다. 결제는 국내 주식시장과 동일하게 매매일로부터 2거래일 뒤(T+2)에 이뤄진다.
펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 8월 19일 기준 'RISE TDF2050액티브 적격'의 1년 수익률은 25.36%, 3년 수익률은 67.92%다.
'RISE TDF ETF'는 확정기여형(DC) 퇴직연금과 개인형퇴직연금(IRP) 계좌에서 적립금의 100%까지 투자할 수 있다.
육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 "'RISE TDF ETF'는 낮은 보수와 실시간 매매가 가능한 ETF의 장점에 TDF의 자동 자산배분 기능을 결합한 상품"이라며 "투자자가 시장 상황에 따라 직접 주식과 채권 비중을 조절하지 않아도 은퇴시점에 맞춰 자산배분이 자동으로 조정된다"고 말했다.
dconnect@newspim.com