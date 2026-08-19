세종시, '고향사랑기부금 활용' 지역 작가 작품 공모·구입

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 19일 고향사랑기부금으로 지역 작가 작품을 구입했다.
- 회화·조각·공예 등 15~20점을 공모로 선정해 11월 발표한다.
- 시는 12월 전시로 공개해 지역 미술시장 활성화에 나섰다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 고향사랑기부금을 활용해 지역 작가 작품 15~20점을 구입하며 지역 미술시장 활성화에 나선다.
19일 시에 따르면 회화·조각·공예 등 장르 구분 없이 지역 작가들의 작품 15~20점가량을 공모를 통해 구입할 예정이다.
이번 사업은 고향사랑기부제의 혜택이 지역 예술인들의 창작 환경 개선으로 연결되는 선순환 체계를 조성하기 위해 마련됐다.
작품 공모 기간은 오는 21일부터 9월 30일까지다. 전문가 심사를 거쳐 11월 중 최종 구입 작품을 선정·발표할 계획이다.
신청 자역은 공고일 기준 1년 이상 세종시에 거주하고 최근 5년 이내 개인전 1회 이상 또는 단체전 5회 이상 참여 실적이 있는 시각예술 작가다.
시는 구입한 작품을 오는 12월 개관 전시회를 통해 시민들에게 먼저 공개할 계획이다.
공모와 관련한 자세한 사항은 시 홈페이지에서 확인할 수 있다.
남궁호 문화체육관광국장은 "고향사랑기부금으로 확보한 지역 작가의 예술품이 시민들의 일상 속 문화복지로 환원되는 경험을 제공할 것"이라며 "작가들에게 안정적인 창작 기반을 제공하고 시민들에게는 다양한 문화 경험을 선사하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com