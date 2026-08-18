진천군·군의회 "격이 다른 진천 건설"…5대 미래 청사진 공동선언

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신성장동력·미래농업·교육·복지·문화관광 협력 강화

김명식 군수·임정열 의장 "군민 행복 위해 협력"

[진천=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 진천군과 진천군의회가 지역의 미래 성장과 군민 삶의 질 향상을 위해 손을 맞잡았다.

첨단산업을 비롯해 농업·교육·복지·문화 관광 등 5대 분야를 진천의 미래를 이끌 핵심 축으로 정하고 공동 대응에 나서기로 했다.

진천군 진천군의회 공동선언. [사진=진천군의회] 2026.08.18 baek3413@newspim.com

진천군과 군의회는 18일 '격이 다른 진천 건설'을 위한 공동 선언문을 발표했다.

양 기관은 상호 신뢰와 협력을 바탕으로 군민 행복과 지역 발전을 최우선 가치로 삼고 주요 현안 해결과 미래 발전에 힘을 모으기로 했다.

공동 선언문에서 가장 먼저 제시한 것은 '미래 100년 신 성장 동력 확보'​다.

우량 기업 유치와 첨단 산업 육성을 통해 지역 산업의 경쟁력을 끌어올리고 안정적인 성장 기반을 마련한다는 구상이다.

농업 분야에서는 '활력 넘치는 미래 농업'​을 내걸었다.

스마트 농업을 확대하고 청년 농업인을 적극 육성해 고령화와 인력 부족 등 농촌의 구조적 문제에 대응하기로 했다.

교육 분야의 목표는 '아이 키우기 좋은 일류 교육 도시'​다.

보육·교육 환경을 개선하고 돌봄 체계를 강화해 젊은 세대가 정착할 수 있는 환경을 조성한다는 계획이다.

복지에서는 '소외 없는 포용적 복지 도시'​를 추진한다.

계층별 맞춤형 복지 체계를 구축해 복지 사각지대를 줄이고 군민 모두가 혜택을 받을 수 있는 지역 안전망을 강화할 방침이다.

관광·문화·체육 분야에서는 농다리와 초평 호, 백곡 호 등 지역의 대표 관광 자원을 적극 활용한다.

문화·체육 인프라를 확충해 진천을 찾고 머무는 관광 도시로 만드는 동시에 군민들의 여가와 문화생활 수준도 높이기로 했다.

이번 공동 선언은 집행부와 의회가 주요 지역 현안을 놓고 긴밀히 소통하겠다는 의미도 담고 있다.

진천군과 군의회는 각자의 역할과 책임은 분명히 하되 지역의 미래와 직결된 사안에 대해서는 협력의 폭을 넓힐 계획이다.

공동 선언문에는 김명식 진천군수와 임정열 진천군의회 의장이 함께 이름을 올렸다.

양 기관은 이번 선언을 계기로 5대 분야의 정책 추진 과정에서 협력 체계를 강화하고 군민이 실제로 체감할 수 있는 변화와 성과를 만들어 나간다는 방침이다.

과정에서 협력 체계를 강화하고 군민이 실제로 체감할 수 있는 변화와 성과를 만들어 나간다는 방침이다.

baek3413@newspim.com