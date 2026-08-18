익산시, 약국과 손잡고 복지 사각지대 위기가구 발굴 '강화'

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 18일 약사회와 위기가구 발굴 협약을 맺었다
- 동네 약국서 위기 징후 찾으면 행정복지센터에 알리기로 했다
- 시는 맞춤형 복지와 민간 지원으로 촘촘한 안전망을 구축한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
위기 징후 발견 시 행정복지센터·익산주민톡 연계…맞춤형 복지 지원
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 시민들의 생활과 가까운 동네 약국을 활용해 복지 사각지대에 놓인 위기가구를 조기에 찾아내고 맞춤형 지원으로 연결하는 촘촘한 복지 안전망 구축에 나선다고 18일 밝혔다.
시는 이날 익산시약사회와 '우리 마을 행복지킴이' 업무협약을 체결하고 도움이 필요한 이웃을 발굴해 지원하는 민관 협력체계를 마련했다.
이번 협약은 시민들이 일상적으로 찾는 약국을 활용해 생활고와 돌봄 공백 등 위기 상황에 놓인 가구를 조기에 발견하고 필요한 복지서비스로 신속하게 연계하기 위해 추진됐다.
협약에 따라 익산시약사회는 회원 약국을 방문하는 시민 가운데 위기 징후가 확인되는 이웃을 발견하면 관할 행정복지센터나 온라인 소통창구인 '익산주민톡'을 통해 시에 알리는 역할을 맡는다.
시는 신고가 접수된 가구의 생활 여건과 필요한 지원을 확인한 뒤 기초생활보장 등 공적 지원과 민간 후원 물품 등 가구별 맞춤형 서비스를 제공할 예정이다.
양 기관은 지역의 다양한 자원을 활용한 위기가구 특화 지원사업을 발굴하는 데에도 협력하기로 했다.
김현수 익산시약사회장은 "약국은 시민들의 건강뿐 아니라 일상의 어려움까지 가까이에서 살필 수 있는 공간"이라며 "회원 약국들과 함께 주변의 어려운 이웃을 세심하게 살피고 실질적인 도움으로 이어질 수 있도록 적극 협력하겠다"고 말했다.
최정호 익산시장은 "복지 사각지대 해소는 행정의 노력만으로는 한계가 있어 지역사회의 관심과 참여가 중요하다"며 "이번 협약을 계기로 시민의 일상과 가까운 기관·단체와 협력을 확대해 도움이 필요한 시민을 먼저 찾아가는 촘촘한 복지망을 구축하겠다"고 말했다.
익산시는 앞으로도 생활밀착형 기관과 단체의 참여를 지속적으로 확대해 지역사회 복지 안전망을 강화할 계획이다.
lbs0964@newspim.com