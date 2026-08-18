전장연 시위에 출근길 불편…서울역 1·4호선 무정차 통과 종료

AI 핵심 요약beta
- 전장연 시위로 18일 오전 서울역서 1·4호선 무정차했다
- 서울교통공사는 오전 10시 20분 무정차 조치를 종료했다
- 전장연은 장애인 권리 예산 반영 요구하며 매일 시위 예고했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 전국장애인차별철폐연대(전장연) 시위로 18일 오전 서울역을 무정차 통과했던 서울 지하철 1·4호선이 정상 운행하고 있다.
서울교통공사는 이날 오전 8시 44분쯤부터 서울역에서 진행된 전장연 탑승 시위로 1호선 하행선(구로 방면)과 4호선 상행선(불암산 방면) 열차를 서울역 무정차 통과시켰다. 오전 9시 9분쯤부터는 4호선 하행선(사당 방면)도 서울역을 무정차 통과하도록 조치했다.
서울교통공사는 이후 오전 10시 20분 무정차 통과를 종료했다고 밝혔다. 현재 1·4호선은 정상 운행 중이다.
전장연은 이날 오전 8시쯤부터 서울역 승강장에서 지하철 탑승 시위를 벌이고 있다. 서울역에서 열차를 타고 동대문역까지 이동한 뒤 다시 서울역으로 돌아오는 방식으로 시위를 이어간다.
전장연은 기획예산처에 장애인 권리 예산을 반영할 것을 요구하며 이날부터 매일 출근길 지하철 선전전을 진행할 계획이다. 또 정은경 보건복지부 장관 자택으로 행진해 매일 포체투지(匍體投地)에 나서겠다고 예고했다.
kh99@newspim.com