거제·통영 폭우에 학교 41곳 피해…교육부 "2학기 전 복구 완료하겠다"

AI 핵심 요약beta
- 교육부가 18일 경남 거제·통영 폭우 피해 학교 41곳을 점검했다.
- 거제 33곳·통영 8곳이 피해를 입었고 침수 피해가 가장 많았다.
- 교육부는 긴급 복구와 특별교부금 지원을 검토했다.
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교육부·교육시설안전원 긴급 대응…복구비·특교 지원 검토
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부는 경남 거제와 통영에 내린 기록적인 폭우로 학교 41곳이 피해를 입어 긴급 현장 대응과 복구에 나섰다고 18일 밝혔다.
이날 교육부에 따르면 지난 16일 호우경보가 발령된 이후 거제와 통영을 중심으로 폭우가 이어지면서 17일 오후 6시 기준 거제 33곳과 통영 8곳 등 모두 41개 학교가 피해를 입었다.
학교급별로는 단설유치원 10곳과 초등학교 19곳, 중학교 8곳, 고등학교 3곳, 특수학교 1곳에서 피해가 확인됐다. 피해 유형별로는 침수가 25건으로 가장 많았고 누수 9건, 시설 파손·유실 7건으로 집계됐다.
피해 지역 학교는 이재민 대피시설로도 활용되고 있다. 거제 옥포초등학교 체육관에는 인근 산사태로 대피한 이재민들이 머물고 있다.
교육부와 한국교육시설안전원은 긴급 현장 대응반을 가동했다. 이재민 임시주거시설로 지정된 옥포초 등 거제 지역 학교 3곳에 대한 긴급 안전점검도 마쳤다.
심민철 교육부 학생건강안전정책국장은 이날 거제를 찾아 피해 학교의 시설 상태와 복구 상황을 직접 점검하고 있다.
교육부는 한국교육시설안전원의 복구비 가지급 제도를 활용해 필요한 비용을 신속하게 집행할 계획이다. 피해 규모와 복구 상황에 따라 재난안전관리 특별교부금을 추가 지원하는 방안도 검토한다.
교육부 관계자는 "필요하면 재난안전관리 특별교부금을 지원해 2학기 학사 일정에 차질이 없도록 조속히 복구를 완료하겠다"고 말했다.
한편 지난 15일부터 시작된 광복절 연휴 동안 남해안을 중심으로 기록적인 폭우가 쏟아졌다. 경남 거제에는 사흘도 채 되지 않아 900㎜가 넘는 비가 내렸고, 통영에도 750㎜에 육박하는 강수량이 기록됐다.
jane94@newspim.com