경기도·경기관광공사, 동두천 자연휴양림서 '숲픽 프로젝트' 운영

AI 핵심 요약beta
- 경기도·경기관광공사가 21일부터 숲픽을 운영했다.
- 동두천자연휴양림서 지역 맛집·공방 상품을 주문했다.
- 10개 브랜드 참여, 10월 팝업도 열 예정이다.
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시니어클럽 연계 일자리 창출...10월 팝업 '트릭 오어 숲' 개최
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도와 경기관광공사는 '2026 경기 로컬관광 콘텐츠 발굴 및 지원사업'에 선정된 동두천 '숲픽(SOOPICK) 프로젝트'를 오는 21일부터 동두천자연휴양림에서 본격 운영한다고 18일 밝혔다.
공사에 따르면 '숲픽'은 동두천자연휴양림과 지역 맛집·공방을 연결해 휴양림 숙박객이 머무는 동안 지역의 먹거리와 상품을 편리하게 경험할 수 있도록 기획한 로컬관광 콘텐츠다.
휴양림 이용객은 객실에 비치된 QR코드를 스마트폰으로 촬영해 별도의 애플리케이션 설치 없이 지역 상품을 주문할 수 있다. 주문된 상품은 하루 두 차례 휴양림 내 무인 픽업스테이션에 입고되며 이용객은 문자로 안내받은 보관함에서 비대면으로 수령하게 된다.
이번 사업에는 동두천 지역 맛집 7개소와 공방 3개소 등 총 10개 브랜드가 참여한다. 휴양림 어울림 로비에는 참여 브랜드의 상품과 이야기를 소개하는 '숲픽 쇼룸'을 조성해 지역 먹거리와 공예상품을 알리고 실제 구매 및 지역 방문으로 이어지도록 할 계획이다.
상품 수거와 입고 과정에는 동두천시 시니어클럽 등이 참여해 지역 상권의 새로운 판로를 마련하는 동시에 지역 일자리 창출과 연계하는 상생 구조를 구축한다.
아울러 오는 10월 24일부터 25일까지는 동두천자연휴양림 일원에서 체험형 팝업 '트릭 오어 숲(Trick or Soop)'을 개최한다. 조선 기담과 핼러윈을 결합한 숲속 팝업 이벤트로 지역 식음료와 공방·로컬크리에이터 등 다양한 지역 콘텐츠를 직접 경험할 수 있도록 꾸려질 예정이다.
경기관광공사 관계자는 "숲픽은 자연휴양림에 머무는 관광객이 동두천의 지역 먹거리와 공방 상품을 자연스럽게 접할 수 있도록 관광공간과 지역 상권을 연결한 콘텐츠"라며 "지역 고유의 자원과 이야기가 관광객의 체류와 소비, 재방문으로 이어질 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.
한편 '2026 경기 로컬관광 콘텐츠 발굴 및 지원사업'에는 광명, 동두천, 양주, 여주, 파주, 하남 등 6개 시·군의 콘텐츠가 선정돼 순차적으로 운영되고 있다. 자세한 정보는 '오로지 경기' 홈페이지에서 확인할 수 있다.
1141world@newspim.com