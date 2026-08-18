서울 학교 시설개선 우선순위 시민이 직접 살핀다…96개교 현장검증

AI 핵심 요약beta
- 서울시교육청이 18일 시민참여 현장검증단 운영을 밝혔다.
- 검증단은 20일 96개 학교를 찾아 개선 우선순위를 살폈다.
- 9월 심의에 반영해 2027~2028년 예산을 편성하기로 했다.
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검증 결과 반영해 9월 우선순위 확정·예산 편성
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청은 시민과 전문가 등이 학교를 직접 찾아 시설 개선 필요성을 확인하는 '시민참여 현장검증단'을 운영한다고 18일 밝혔다.
검증단은 오는 20일부터 24일까지 사흘간 서울지역 96개 학교를 방문해 2027~2028년 교육환경개선 사업의 우선순위를 살펴본다.
서울시교육청은 올해 상반기 실시한 교육환경개선 대상사업 실태조사를 시민의 시각에서 다시 확인해 불필요한 예산 투입을 줄이고 시설 개선이 시급한 학교에 우선적으로 재원을 배분하기 위해 검증단을 운영한다.
검증단은 모두 60명으로 12개 팀을 꾸린다. 각 팀에는 시의원과 전문가 시민·학부모 자치단체 공무원이 참여하며 교육지원청이나 교육시설관리본부의 기술직 공무원이 지원한다.
이들은 학교 현장에서 시설의 물량과 노후도 등 기존 실태조사 내용을 확인한다. 학교장과 학생 학부모 등 학교 구성원의 의견도 듣고 사업의 필요성과 타당성을 학교별로 비교·검토한다.
검증 대상은 시설개선 예산 편성 가능성이 높은 학교를 비롯해 별도의 확인이 필요한 학교 교육지원청 등이 검증을 요청한 학교 긴급 사업이나 안전사업 대상 학교 등 총 96곳이다.
서울시교육청은 20일 오전 10시 청사 컨퍼런스룸에서 검증단 위촉식과 사전회의를 열 예정이다.
현장검증 결과는 9월 열리는 우선순위심의위원회에 반영된다. 심의를 거쳐 2027~2028년 교육환경개선 대상사업의 최종 우선순위를 확정해 공개한다. 이후 순위에 따라 2027년부터 관련 예산을 차례로 편성할 방침이다.
서울시교육청은 시민 참여를 통해 학생 안전과 시설 개선의 시급성을 중심으로 예산을 배분하고 교육환경개선 사업의 투명성과 공정성을 높이겠다는 계획이다.
jane94@newspim.com