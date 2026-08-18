'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이' 757만 돌파…'노 웨이 홈' 넘었다

AI 핵심 요약beta
- 영화 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이가 18일 누적 757만명을 넘었다.
- 스파이더맨: 홈커밍과 노 웨이 홈의 국내 흥행을 앞섰다.
- 파 프롬 홈의 802만명 기록엔 45만명가량 남았다.
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톰 홀랜드 '스파이더맨' 최고 흥행작 '파 프롬 홈' 802만명 추격
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 누적 관객 757만명을 돌파하며 '스파이더맨: 홈커밍'과 '스파이더맨: 노 웨이 홈'의 국내 흥행 기록을 넘어섰다고 18일 밝혔다.
영화관입장권 통합전산망에 따르면 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 개봉 21일째인 이날 누적 관객 757만명을 넘어섰다. 지난 주말과 연휴 나흘간에는 약 102만명의 관객을 동원했다.
이에 따라 '스파이더맨: 홈커밍'(725만명)과 '스파이더맨: 노 웨이 홈'(755만명)의 최종 관객 수를 넘어섰다.
톰 홀랜드가 스파이더맨으로 출연한 작품 가운데 국내 최고 흥행 기록은 '스파이더맨: 파 프롬 홈'이 보유하고 있다. 이 작품은 802만명의 관객을 동원했다. '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 현재 이 기록까지 약 45만명을 남겨두고 있다.
흥행을 기념해 '스페셜 레터 포스터'도 공개됐다. 포스터에는 뉴욕 도심을 배경으로 스파이더맨이 서 있는 가운데 조각난 편지들이 흩날리는 모습이 담겼다. 주변 사람들의 기억에서 잊힌 뒤 피터 파커가 처한 상황을 표현했다.
'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 '스파이더맨: 노 웨이 홈' 사건 이후 모두에게 잊힌 피터 파커 앞에 그의 정체를 기억하는 의문의 적이 나타나면서 벌어지는 이야기를 그린다. DNA 변이로 통제하기 어려운 힘을 얻게 된 피터 파커가 새로운 위협에 맞서는 과정을 담았다.
현재 전국 극장에서 상영 중이다.
taeyi427@newspim.com