안성시, 재난 대응 평가 연속 최우수 기록…대한민국 대표 안전도시 '입증'

AI 핵심 요약beta
- 안성시가 17일 겨울철 한파 평가서 최우수기관이 됐다
- 최근 2년 재난대응 상위권 5차례 올라 8억 확보했다
- 예방사업비 전액 재투입해 안전 선순환 구조를 정착했다
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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 정부와 경기도가 주관한 자연재난 대응 평가에서 연속 최우수 성적을 거두며 '재난안전 선도도시'로 올라섰다.
17일 시에 따르면 경기도 '2025~2026년 겨울철 한파 종합평가'에서 31개 시·군 중 최우수기관으로 선정돼 인센티브 1억 5000만 원을 확보했다.
이에 따라 안성시는 최근 2년간 여름철 호우와 겨울철 대설·한파 등 재난 대응 평가에서 전국 1위를 포함해 총 5차례 상위권에 오르며 약 8억 원의 재난 예방 사업비를 확보하게 됐다.
이번 평가에서 안성시는 재난 발생 전 선제적 점검과 현장 중심의 신속한 대응 체계를 상시 가동해 온 점이 높은 평가를 받았다.
특히 시는 확보한 인센티브 사업비 전액을 재난 예방과 시민 안전 사업에 재투입하는 '안전 선순환 구조'를 정착시킨 점이 주목된다.
김보라 안성시장은 "이번 성과는 시민의 생명과 재산을 지키기 위해 모든 공직자와 시민이 한마음으로 노력한 결실"이라며 "앞으로도 기후위기로 인한 예측 불허의 자연재난에 대비해 사전 예방 체계를 더욱 촘촘히 구축하고 시민이 안심하고 살 수 있는 안전한 안성시를 만들어 가겠다"고 말했다.
lsg0025@newspim.com