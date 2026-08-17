한·중·일 초등생 100명 서울에 모인다…'동화교류대회' 20회 맞아

17~23일 서울서 개최…어린이·교사·과거 참가자 등 200여명 참석

'달' 주제로 동화책 공동 제작…K팝·한복 등 한국문화도 체험

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부는 에이펙(APEC)국제교육협력원과 함께 17일부터 23일까지 서울 일원에서 '2026 한·중·일 어린이 동화교류대회'를 개최한다고 밝혔다.

2002년 시작한 한·중·일 어린이 동화교류대회는 올해 20회를 맞았다. 세 나라 어린이들이 동화와 독서활동을 매개로 상대국 문화를 이해하고 교류하는 프로그램으로 한국과 중국, 일본이 돌아가며 대회를 개최하고 있다.

교육부 전경. [사진=교육부]

올해 행사에는 한국 어린이 34명과 중국 33명, 일본 33명 등 초등학교 4~6학년 학생 100명이 참여한다. 인솔교사와 과거 대회 참가자 등을 포함하면 전체 참가자는 200여명이다.

이번 대회 주제는 '달'이다. 세 나라에서 오랫동안 전래동화와 설화의 소재로 활용된 달을 통해 각국의 문화적 공통점과 차이를 살펴보고 서로를 이해하자는 취지다.

참가 어린이들은 달을 소재로 한 한국·중국·일본의 전래동화를 소개하고 함께 책을 읽는다. 이후 체험과 제작 활동을 거쳐 직접 창작 동화책을 만들고 발표한다.

한국 문화를 경험하는 프로그램도 마련됐다. 한복을 비롯한 전통문화 체험과 K팝 체험을 진행하고 국립중앙박물관과 하이커 그라운드, 창경궁 등을 방문한다. 파주 책도시에서는 독서·체험 프로그램과 동화 발표회가 열린다.

특히 이번 행사에는 2016~2018년 대회에 참여했던 과거 참가자 26명도 참석한다. 이들은 당시 경험을 현재 참가 어린이들과 공유하고 한·중·일 협력의 미래와 자신의 진로 등을 주제로 이야기를 나눈다.

교육부는 어린이 시절 시작한 교류가 청년 세대까지 이어지는 모습을 통해 지난 20차례 대회의 성과를 확인할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

한·중·일 어린이 동화교류대회는 2003년 사스(SARS)와 2014년 세월호 사고, 2020~2022년 코로나19 확산 당시에는 열리지 않았다. 한국 개최는 2012년과 2017년, 2023년에 이어 이번이 네 번째다. 지난해 제19회 대회는 중국 베이징에서 '배'를 주제로 진행됐다.

최교진 교육부 장관은 "이번 대회는 같은 달을 바라보면서도 서로 다른 이야기를 만들어 온 세 나라의 어린이들이 한자리에 모인 소중한 시간이다. 친구의 생각에 귀 기울이며 같이 한 권의 동화책을 완성하는 과정에서, 서로의 마음을 잇고 언어와 국경을 넘어 진정한 친구가 되길 바란다"라고 전했다.

이어 "20회 동안 이어져 온 이번 대회가 한·중·일 3국의 상호 이해와 미래 협력을 더욱 굳건히 하는 소중한 계기가 되기를 기대한다"라고 밝혔다.

jane94@newspim.com