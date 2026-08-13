익산시, 코스트코 입점 앞두고 지역상생 방안 집중 점검

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 13일 코스트코 입점 상생안을 심의했다
- 호남권 첫 매장 앞두고 최종 행정절차를 밟고 있다
- 지역인재 채용·납품 연계 등 실효성도 점검했다
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지역인재 채용·소상공인 지원 등 실효성 있는 상생대책 검증
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 호남권 최초 코스트코 입점을 앞두고 지역 상권 보호와 상생 방안 마련을 위한 행정 절차에 속도를 내고 있다고 13일 밝혔다.
익산시는 이날 시청 회의실에서 제2차 유통기업상생발전협의회를 열고 코스트코 코리아가 제출한 지역협력계획서 보완자료를 심의했다.
이번 회의는 코스트코 익산점 대규모 점포 개설등록을 앞둔 마지막 행정 절차의 하나로 마련됐다. 시는 대한상공회의소의 전문가 검토 의견과 1차 협의회에서 제시된 지역 소상공인들의 의견을 토대로 상생 방안의 실효성을 종합적으로 점검했다.
이날 협의회에서는 지역 인재 채용 확대와 지역 농식품 업체 발굴 및 납품 연계, 지역 소상공인 지원 방안 등 코스트코 측이 제시한 보완 대책이 골목상권과 전통시장에 실질적인 도움이 될 수 있는지를 중점적으로 심의했다.
익산시는 이번 심의 결과를 바탕으로 최종 보완 사항을 정리한 뒤 시민의 소비 편익과 소상공인의 생존권을 함께 고려한 대규모 점포 개설등록 절차를 마무리할 계획이다.
익산시 관계자는 "전문기관의 객관적인 분석과 현장의 의견을 종합해 코스트코 측의 보완안을 면밀히 검토했다"며 "최종 개설등록 시점까지 지역 상권과 대형 유통기업이 상생할 수 있는 실효성 있는 방안을 마련하겠다"고 말했다.
한편 왕궁면 일원에 들어서는 코스트코 익산점은 호남권 첫 매장으로 대규모 점포 개설등록 절차를 거쳐 개점을 앞두고 있다.
lbs0964@newspim.com