오르는 집값에 공급 카드…울산시 주거안정 대책 추진

AI 핵심 요약beta
- 울산시가 13일 집값 상승에 대응한 주거안정 대책을 내놨다.
- 2030년까지 공공주택 6671가구와 민간사업 전환을 추진했다.
- 실거래가 상시 점검과 입주물량 회복으로 시장 불안을 낮추기로 했다.
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2030년까지 공공주택 6671가구 단계적 공급
[울산=뉴스핌] 박성진 기자 = 울산의 아파트 매매·전셋값이 올해 들어 상승세를 이어가면서 울산시가 주택 공급 확대와 시장 점검에 나선다.
울산시는 주택가격 상승에 따른 시민들의 주거 부담을 줄이기 위해 공공·민간주택 공급 확대 등을 담은 주거안정 대책을 추진한다고 13일 밝혔다.
한국부동산원 주택가격동향조사에 따르면 지난 6월 기준 울산 아파트 매매가격은 올해 1월보다 2.18% 상승했다. 서울·수도권을 제외한 지방 광역시 가운데 가장 높은 상승률이다.
전셋값은 같은 기간 2.82% 올라 전국 평균 상승률 2.05%를 웃돌았다. 지역별로는 북구가 3.66%, 남구가 3.31% 상승했다. 월세가격도 2.09% 올라 무주택 가구 등의 주거비 부담이 커졌다.
울산시는 신규 주택 공급 감소와 선호 지역에 대한 실수요 집중을 집값 상승의 주요 원인으로 분석했다.
프로젝트파이낸싱(PF) 대출 규제와 건설경기 침체 등의 영향으로 신규 주택 공급이 줄어든 가운데 남구와 중구, 북구 송정지구 등 선호 지역에 수요가 몰렸다는 설명이다.
울산의 공공임대주택 공급률은 5.9%로 전국 평균보다 낮아 공공주택 공급 기반도 충분하지 않은 상황이다. 시는 공급 회복 흐름을 이어가고 단기적인 수급 불안에 대응하기 위해 세 가지 대책을 추진한다.
우선 청년·신혼부부·취약계층을 위한 공공주택 공급을 확대한다. 울산도시공사와 한국토지주택공사(LH)와 협력해 오는 2030년까지 공공주택 6671가구를 단계적으로 공급할 계획이다.
민간주택 공급 지원도 강화한다. 자금난을 겪는 민간분양 사업이 공공지원 민간임대주택사업으로 전환될 수 있도록 지원하고 현재 5곳에서 추진 중인 2308가구 규모의 사업 전환을 이어간다.
재개발·재건축 등 도시정비사업의 속도를 높이기 위해 도시정비기본계획과 관련 제도도 정비할 예정이다.
주택시장 점검도 강화한다. 울산시는 실거래가와 임대차 신고 자료 등을 상시 분석해 시장 동향을 파악하고 수급 불균형에 선제적으로 대응한다는 방침이다.
시는 올해 하반기부터 신규 아파트 입주 물량이 회복되면서 주택시장 불안도 점차 완화될 것으로 전망했다. 입주 예정 물량은 올해 하반기 4327가구를 시작으로 2027년 3910가구, 2028년 7601가구다.
시 관계자는 "신규 주택 공급 부족으로 주택가격이 다소 상승했지만 올 하반기부터 입주 물량이 늘고 2028년까지 공급이 확대될 것"이라며 "대규모 물량 공급 전까지 시민들의 주거 부담을 줄일 수 있도록 대책을 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.
psj9449@newspim.com