네이버·LG AI연구원 만난 대학들…산업현장 맞춤형 AI 인재 키운다

AI 핵심 요약beta
- 교육부와 한국산업기술진흥원이 14일 AI 부트캠프 행사를 열었다.
- 40개 AI대학 등 88개 대학이 참여해 실무형 인재를 키운다.
- 1341억7500만원 예산으로 기업 수요 맞춤 교육과정을 운영한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
올해 첨단산업 8개 분야 88개교 지원…지역 협업도 강화
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 한국산업기술진흥원은 오는 14일 서울 엘타워에서 '2026년 인공지능(AI) 분야 첨단산업 인재양성 부트캠프 대학-기업 만남의 날'을 개최한다고 13일 밝혔다.
첨단산업 인재양성 부트캠프는 대학과 기업이 1년 이내 단기 집중교육 프로그램을 함께 만들고 운영해 현장에서 필요한 실무형 인재를 양성하는 사업이다.
올해는 AI 분야 40개 대학을 비롯해 반도체·이차전지·바이오·디스플레이·항공우주·로봇·미래차 등 8개 분야 88개 대학이 참여하고 있다.
이번 행사에는 AI 부트캠프 운영대학 40개교와 한국인공지능·소프트웨어산업협회가 참석한다. 네이버클라우드와 업스테이지·엘리스그룹·한국IBM·LG AI연구원 등 국내외 AI 기업 관계자들도 참여한다.
행사 1부에서는 기존 사업에 참여해 온 강원대와 숭실대·한양대가 교육과정 운영 성과를 발표한다.
강원대는 지역 산업과 지방자치단체·대학 간 협력을 바탕으로 AI 인재를 양성한 사례를 소개한다. 숭실대는 현장 투입이 가능한 인재 양성을 위해 운영한 몰입형 교육 프로그램 성과를 공유한다. 한양대는 현대엔지비와 솔트룩스 등 기업과 협력해 산업 AI 전문인력을 양성한 사례를 발표한다.
기업들이 대학에 필요한 AI 인재상을 직접 제시하는 토론도 열린다. 이지형 한국인공지능학회장이 좌장을 맡아 산업 현장에서 요구하는 역량과 AI 산업 변화에 맞춘 대학 교육과정 개편 방향 등을 논의한다.
2부에서는 전국을 권역별로 나눈 협의체가 운영된다. 대학들은 각 지역 기업의 인력 수요를 반영한 교육과정 운영 방안을 논의하고 우수 사례를 공유한다. 수도권을 비롯해 대경권·동남권·충청권·호남권 등으로 나눠 협의를 진행한다.
올해 첨단산업 인재양성 부트캠프 지원 예산은 1341억7500만원이다. 사업 참여 대학은 기업의 인력 수요와 학생 취업 수요 등을 분석해 단기 집중교육을 개발하고 마이크로디그리 등 인증과 취업 컨설팅도 제공한다.
이윤홍 교육부 인공지능인재지원국장은 "첨단산업 인재양성 부트캠프는 대학과 기업이 함께 미래산업을 이끌어 갈 첨단 인재를 양성하는 핵심 사업"이라며 "기업은 현장에서 필요로 하는 인공지능(AI) 분야 인재상을 공유하고, 대학은 산업계와 함께 교육과정의 혁신 방안을 지속적으로 모색할 수 있기를 바란다"고 밝혔다.
jane94@newspim.com