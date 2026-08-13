[8·13 공급대책] 임기근 국무조정실장 "주택신속공급회의 신설…공급 상황판 설치"

AI 핵심 요약beta
- 임기근 국조실장은 13일 주택 신속공급 점검체계를 신설했다
- 국무총리 주재 회의와 상황판으로 공급 속도를 점검한다
- 정부는 협업과 이행상황을 상시 점검해 시장 신뢰를 높인다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 임기근 국무조정실장은 13일 정부 주택 공급 속도를 높이겠다며 국무총리 주재 범정부 주택 신속 공급 점검회의 신설 및 주택 공급 상황판 설치 계획을 강조했다.
임 실장은 이날 정부서울청사에서 국토교통부·금융위원회와 함께 '전월세 및 매매시장 안정을 위한 주택 신속공급 방안 및 부동산 시장 안정을 위한 금융 종합대책' 브리핑을 열고 이 같은 내용의 범정부 주택 신속 공급 점검체계 운용 방안을 발표했다.
임 실장은 "이번 부동산 대책의 핵심은 공급"이라면서 "성패는 얼마나 신속하게 주택을 공급하고, 이를 통해 시장의 신뢰를 회복하느냐에 달려있다"며 신속한 주택 공급을 재차 강조했다.
임 실장은 먼저 "국무총리 주재 범정부 주택 신속 공급 점검회의를 신설해 국무총리가 직접 신속 공급 일정을 점검하고, 부처 간 협의가 원활히 이뤄질 수 있도록 중대사안을 조정할 계획"이라고 밝혔다.
정부 계획에 따르면 신설할 주택공급회의 아래에는 국무조정실 2차장이 운영하는 주택 신속 공급 실무회의를 둬 주요 이슈를 사전점검한다. 국토교통부 1차관을 단장으로 하는 신속 공급 혁신단과 신속 인·허가 지원센터는 현장 지원을 맡는다.
임 실장은 또 "국무조정실 주택 신속공급 점검팀이 관계부처와 함께 현장 단계부터 사업별 추진현황을 상시 점검하고, 주택 공급 상황판을 설치해 사안별·지구별·주간 단위별로 빈틈없이 관리할 예정"이라고 소개했다.
임 실장은 이날 브리핑에서 국토교통부 장관과 금융위원회 위원장이 발표한 공급대책과 금융대책에 대해 "관건은 실행이다. 발표한 대책이 속도감 있게 추진될 수 있도록 이행상황을 상시점검하고, 부처 간 협업을 촉진하는 범정부 주택공급 점검체계를 마련하겠다"고 했다.
이어 "부처 간 협업이 필요한 사안은 경중에 따라 국무총리, 경제부총리가 주재하는 회의체 등을 통해 신속히 조율해 나갈 예정"이라고 덧붙였다.
sheep@newspim.com