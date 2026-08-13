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[채권/외환] 美 물가 둔화에 금리 인상 기대 후퇴…국채 보합·미 달러는 강세

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  • 미 국채·달러는 12일 CPI 둔화 속 보합·강세였다.
  • 7월 CPI 3.4%로 둔화, 9월 금리인상 기대 낮아졌다.
  • 유가·중동 변수 속 10월 인상 가능성 56% 반영됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

7월 CPI 3.4%로 둔화…9월 금리 인상 확률 40% 안팎으로 하락
10년물 입찰금리 4.683% '19년 만에 최고'…엔화는 다시 159엔대로

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 국채 가격은 12일(현지시간) 예상보다 온건한 7월 소비자물가 지표가 나온 뒤 보합권에서 움직였다. 달러화는 물가 상승세 둔화로 미 연방준비제도(Fed·연준)의 9월 금리 인상 기대가 낮아졌음에도 소폭 강세를 나타냈다. 높은 국제유가와 중동 정세를 둘러싼 불확실성이 달러화를 떠받쳤다.

미 노동부가 이날 발표한 7월 소비자물가지수(CPI)는 전월보다 0.1% 상승했다. 6월에는 0.4% 하락하며 6년 만에 처음으로 월간 기준 하락했다. 전년 동월 대비 상승률은 6월 3.5%에서 7월 3.4%로 둔화했다.

변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI는 전월 대비 0.2% 올랐다. 전년 동월 대비로는 2.5% 상승해 6월의 2.6%보다 상승 폭이 낮아졌다.

물가 상승세가 둔화하면서 시장에서는 연준의 추가 금리 인상 가능성을 낮춰 잡았다. 연방기금금리 선물시장이 반영하는 9월 금리 인상 가능성은 CPI 발표 전 44%에서 발표 후 40% 안팎으로 낮아졌다. 전날 늦게 일부 시장 지표에서는 48%까지 반영됐으며, 일주일 전에는 55%에 달했다.

지난 7일 발표된 7월 고용보고서에서 미국의 비농업 고용이 예상 밖으로 감소한 데 이어 물가까지 둔화하면서 연준이 당장 9월 회의에서 추가 긴축에 나설 필요성이 줄었다는 평가가 나온다.

미 국채 10년물 금리 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.08.13 koinwon@newspim.com

2년물 금리 하락…10년물 입찰금리 19년 만에 최고

미 국채 시장에서는 단기물 금리가 하락한 반면 장기물은 별다른 방향성을 보이지 않았다.

연준의 통화정책 전망에 민감한 2년물 국채 수익률은 1.9bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 4.199%를 기록했다. 벤치마크인 10년물 국채 수익률은 4.686%로 변동이 없었고, 30년물 국채 수익률은 1.5bp 상승한 5.2499%를 나타냈다. 국채 가격과 수익률은 반대로 움직인다.

특히 이날 미 재무부가 실시한 10년물 국채 입찰에서는 낙찰금리가 4.683%로 결정돼 19년 만에 가장 높은 수준을 기록했다. 온건한 CPI에도 미국 경제가 견조한 흐름을 이어가면서 인플레이션과 금리 전망을 둘러싼 투자자들의 경계감이 여전하다는 점을 보여줬다.

다만 입찰 수요는 양호했다. BMO캐피털마켓에 따르면 수요를 나타내는 응찰률(bid-to-cover ratio)은 2.53배로 리펀딩(refunding) 입찰 평균인 2.44배를 웃돌았다.

올스프링 글로벌 인베스트먼트의 조지 보리 채권 부문 수석 투자전략가는 "오늘 지표는 우리가 인플레이션 정점을 지났을 가능성이 있음을 보여준다. 연준의 부담도 어느 정도 덜어준다"며 "다만 일부 기조적인 인플레이션 지표가 여전히 높은 만큼 모든 것이 해결됐다고 선언하기에는 이르다"고 말했다.

그는 "우리는 올해 금리 인상이 없을 것으로 예상한다"며 "현재 지표는 인플레이션이 완화될 가능성을 보여주고 있지만 상당 부분은 유가와 중동 상황에 달려 있다"고 덧붙였다.

◆ 금리 인상 기대 낮아졌는데 달러는 강세

외환시장에서는 연준의 금리 인상 전망이 후퇴했음에도 달러화가 강세를 나타냈다.

엔화와 유로화 등 주요 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스는 0.17% 상승한 99.98을 기록했다. 유로화는 0.14% 하락한 유로당 1.1524달러를 나타냈다.

배녹번 글로벌 포렉스의 마크 챈들러 수석 시장전략가는 "금요일의 부진한 고용지표 이후 낮은 CPI에 대한 기대 때문에 달러가 계속 약세를 보일 것으로 생각했다"며 "하지만 달러는 실제로 거의 움직이지 않았다. 오히려 예상보다 다소 강했다"고 말했다.

높은 국제유가와 중동 정세에 대한 경계감이 달러화 강세를 뒷받침했다. 시장은 특히 호르무즈 해협 재개방을 둘러싼 미국과 이란의 협상에 주목하고 있다.

이란 고위 관계자에 따르면 이란과 미국은 걸프 지역 전쟁을 영구적으로 끝내기 위한 합의를 놓고 여전히 이견을 좁히지 못하고 있다. 지난 6월 합의된 임시 협정을 되살리고 구체적인 이행 시점을 정하기 위한 협상에서도 진전이 없는 것으로 전해졌다.

미국 서부텍사스산원유(WTI)는 이날 장중 변동성을 보인 끝에 0.3% 하락한 배럴당 82.97달러를 기록했다. 앞서 장중에는 1달러 이상 상승하기도 했다. 유가는 이날 하락하기 전까지 4거래일 연속 상승했다.

◆ 엔화 다시 159엔대로…공동개입 상승분 일부 반납

일본 엔화는 달러 대비 0.1% 하락한 달러당 159.45엔을 기록했다. 지난 7월 말 미국과 일본 당국의 공동 외환시장 개입으로 급등했던 엔화는 당시 상승분 일부를 반납했다.

MUFG의 리 하드먼 수석 외환 이코노미스트는 "지난주 말 공개된 최신 미 상품선물거래위원회(CFTC) 보고서를 보면 당시 개입으로 투기적인 엔화 매도 포지션이 급격하게 청산됐다"고 말했다.

이어 "펀더멘털에 변화가 없다면 안정적인 금융시장 여건이 캐리 트레이드를 계속 뒷받침하는 가운데 투기세력은 엔화 매도 포지션을 다시 구축하려 할 것"이라고 전망했다.

달러/원 환율은 한국 시간 13일 오전 7시 기준 전장 대비 4.89% 내린 1419.00원에 거래되고 있다.

PPI·소매판매로 시선 이동…10월 인상 가능성 56%

시장의 관심은 이제 13일 발표되는 미국 생산자물가지수(PPI)와 14일 소매판매 지표로 옮겨가고 있다. 두 지표는 향후 인플레이션 흐름과 미국 경제의 전반적인 건전성을 가늠할 추가 단서가 될 전망이다.

시장 참가자들은 연준의 9월 회의에서 발표될 새로운 경제전망에도 주목하고 있다. 케빈 워시 연준 의장은 명시적인 포워드 가이던스에서 벗어나기 위한 변화의 일환으로 시장이 연준의 경제전망에 지금보다 덜 주목하기를 바란다는 입장을 밝혀왔다.

챈들러는 이 같은 변화가 금리 인상 시점에도 영향을 미칠 수 있다고 봤다.

그는 "워시가 경제전망요약(SEP)의 중요성을 낮추고 싶어 한다면 가장 좋은 방법은 경제전망이 발표되는 시점에 금리를 인상하지 않는 것"이라며 "그래서 나는 줄곧 9월이 아니라 10월 금리 인상을 예상해 왔다"고 말했다.

금리선물 시장은 10월까지 연준이 금리를 인상할 가능성을 56%로 반영하고 있다. 고용과 물가 지표가 잇따라 연준의 9월 금리 인상 부담을 낮추고 있지만, 높은 유가와 중동의 지정학적 불확실성은 향후 통화정책과 채권·외환시장의 주요 변수로 남아 있다.

koinwon@newspim.com

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美 7월 소비자물가 3.4%로 둔화 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국의 7월 소비자물가 상승세가 시장 예상에 부합하며 완만한 흐름을 보였다. 올해 초 중동 분쟁에 따른 에너지 가격 급등으로 커졌던 인플레이션 압력이 다소 진정되고 있다는 신호로 해석되면서 미 연방준비제도(Fed·연준)의 9월 추가 금리 인상 가능성도 낮아졌다. 미 노동부 노동통계국(BLS)은 12일(현지시간) 7월 소비자물가지수(CPI)가 전월 대비 0.1% 상승했다고 밝혔다. 6월에는 0.4% 하락해 6년 만에 처음으로 월간 기준 하락세를 기록했다. 전년 대비 CPI 상승률은 3.4%로 6월의 3.5%에서 둔화했다. 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI는 전월 대비 0.2% 상승했다. 6월에는 보합이었다. 전년 대비 근원 CPI 상승률 역시 2.6%에서 2.5%로 낮아졌다. 헤드라인과 근원 CPI의 전월 대비 상승률은 모두 로이터와 다우존스가 집계한 시장 전망치에 부합했다. 미국 여성이 생활용품점 '달러트리'에서 식료품을 구입하고 있다. 2018.08.30 [사진=블룸버그] 물가 상승률은 여전히 연준의 목표치인 2%를 웃돌고 있지만, 6월에 이어 7월에도 월간 물가 흐름이 비교적 안정적으로 나타나면서 올해 초 에너지 가격 급등으로 촉발됐던 인플레이션 압력이 완화되고 있다는 평가가 나온다. 연준은 공식 물가 목표를 판단할 때 CPI보다 개인소비지출(PCE) 물가지수를 더 중시한다. ◆ CPI 예상 부합…9월 금리 인상 확률 42%로 하락 이번 CPI는 지난주 발표된 미국 고용보고서에서 예상 밖의 일자리 감소가 확인된 직후 나온 것이어서 연준의 향후 통화정책에 대한 시장의 관심이 더욱 컸다. CPI 발표 전 CME 페드워치에 반영된 연준의 9월 금리 인상 가능성은 약 46%였다. 지표 발표 이후에는 42%로 떨어졌다. 금융시장도 즉각 반응했다. 미국 주가지수 선물은 상승폭을 확대했고 미 국채 수익률은 전 구간에서 하락했다. 7월 물가와 고용이 모두 비교적 완만하게 나타나면서 연준이 당장 추가 금리 인상에 나서야 할 필요성이 줄었다는 기대가 반영된 것으로 풀이된다. 연준은 지난달 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리인 연방기금금리 목표 범위를 3.50~3.75%로 동결했다. 다음 FOMC는 9월 15~16일 열린다. 다만 연준 정책위원들은 9월 회의에 앞서 8월 CPI와 고용보고서를 추가로 확인할 수 있다. 이코노미스트들은 최근 국제유가가 다시 상승한 만큼 8월에는 소비자물가 상승세가 다소 빨라질 가능성이 있다고 보고 있다. 계절적 왜곡 요인이 사라지면서 고용 증가세도 반등할 것으로 전망된다. ◆ 에너지 가격 1.5%↓…주거비가 CPI 상승분 3분의 2 세부 항목에서는 에너지 가격 하락이 전체 물가 상승을 억제했다. 7월 에너지 가격은 전월 대비 1.5% 떨어졌다. 6월 5.7% 급락한 데 이어 두 달 연속 하락했다. 다만 앞선 몇 달간 국제유가가 크게 오른 영향으로 전년 대비로는 여전히 14.7% 상승한 상태다. 이란에 대한 공격이 시작된 직후인 지난 3월에는 에너지 가격이 한 달 만에 10.9% 급등했다. 식품 가격과 주거비는 각각 전월 대비 0.1% 상승했다. 특히 주거비는 그동안 인플레이션이 연준의 목표치인 2%를 웃돌게 만든 주요 요인 가운데 하나다. 7월 주거비 상승폭 자체는 크지 않았지만 전체 헤드라인 CPI 상승분의 약 3분의 2를 차지했다고 BLS는 설명했다. 신차 가격은 전월 대비 0.1%, 중고차와 트럭 가격은 0.4% 상승했다. 의료비는 0.4% 올랐고 항공료는 2.2% 뛰었다. 이란의 호르무즈 해협 봉쇄를 이미지화 한 일러스트 [사진=로이터 뉴스핌] ◆ 유가 재상승은 변수…8월 물가 다시 뛸 가능성 시장에서는 7월 CPI가 금리 인상 우려를 낮췄지만 인플레이션 위험이 완전히 사라진 것은 아니라는 지적도 나온다. 중동 분쟁으로 국제유가가 다시 상승하고 있기 때문이다. 미국이 원유 순수출국인 데다 그동안 석유 재고를 줄이면서 유가 급등이 경제에 미치는 충격을 일부 흡수했지만, 일부 이코노미스트들은 이런 상황이 무기한 지속되기는 어렵다고 지적했다. 미국을 비롯한 주요국이 결국 줄어든 석유 재고를 다시 채워야 하는 만큼 원유 수요가 늘어나면서 국제유가가 높은 수준을 유지할 가능성이 있다는 것이다. 도널드 트럼프 미국 대통령도 이번 주 공개된 인터뷰에서 이란을 "교활한 협상가들"이라고 비난하며 대이란 군사 대응 가능성을 열어뒀다. 중동 정세가 다시 악화해 국제유가가 추가 상승할 경우 8월 이후 미국 물가에도 다시 상승 압력이 가해질 수 있다. 7월의 완만한 물가 상승은 연준의 추가 금리 인상 우려를 낮췄지만 미국 소비자들의 부담이 크게 줄었다고 보기는 어렵다. 물가 수준 자체가 여전히 높은 데다 임금 상승세가 물가를 충분히 따라가지 못하고 있기 때문이다. 높은 생활비는 트럼프 대통령에 대한 미국인들의 평가에도 부담으로 작용하고 있으며, 오는 11월 미 의회의 향후 2년간 주도권을 결정할 중간선거에서도 주요 쟁점이 될 전망이다. koinwon@newspim.com 2026-08-12 22:07
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LA 레이커스, 120억 달러에 팔려 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 벤처캐피털 스라이브캐피털을 이끄는 조슈아 쿠슈너와 밥 아이거 전 월트디즈니컴퍼니 최고경영자(CEO)가 미국 프로농구(NBA) 로스앤젤레스(LA) 레이커스를 120억 달러(약 17조 원)에 인수한다. 스포츠 구단 거래로는 사상 최고가다. 12일(현지시간) 로이터통신과 ESPN 등 주요 외신에 따르면 두 사람은 마크 월터로부터 경영권 지분을 넘겨받는다. 월터는 지난해 10월 버스 가문으로부터 100억 달러에 이 지분을 사들였다. 버스 가문은 1979년 제리 버스가 구단을 인수한 뒤 46년간 레이커스를 소유해 왔다. 딸 지니 버스가 아버지 사후 운영을 맡아오다 지난해 월터에게 경영권을 넘겼다. 이번 거래는 NBA 이사회 승인을 거쳐야 확정된다. 레이커스의 몸값은 빠르게 상승했다. 이번 거래가 마무리되면 월터가 100억 달러에 사들인 지 채 1년도 지나지 않아 20% 오른 가격에 손바뀜이 이뤄지는 셈이다. 쿠슈너와 아이거는 성명에서 "평생 NBA 팬으로서 세계에서 가장 상징적인 구단 가운데 하나인 LA 레이커스를 맡게 돼 큰 영광"이라며 "제리와 지니 버스의 리더십과 비전에 큰 존경을 표한다"고 밝혔다. 이어 "우리는 그 토대를 이어받아 최고 수준에서 경쟁하고, 이 특별한 팀과 팬들, 그리고 LA를 위해 헌신하겠다"고 덧붙였다. 월터는 "레이커스를 소유한 것은 내 인생의 큰 영광 중 하나였다"며 "특별한 투자였지만 내가 간직할 것은 커뮤니티와 팬들, 그리고 이 팀을 가족처럼 대하는 도시"라고 강조했다. 이어 "레이커스는 로스앤젤레스의 것이며 최고의 순간은 아직 오지 않았다고 확신한다"고 했다. 쿠슈너는 스라이브캐피털 창업자로, 도널드 트럼프 미국 대통령의 사위인 재러드 쿠슈너의 동생이다. 아이거는 미국 여자프로축구(NWSL) 엔젤시티FC의 과반 지분을 인수한 바 있다. 지분을 넘기는 월터도 스포츠 업계에서 이름난 큰손이다. 복합지주회사 TWG글로벌을 이끄는 그는 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 첼시와 여자프로하키리그(PWHL)에도 투자하고 있다. 2026 NBA 플레이오프에서 슛을 시도하는 LA 레이커스의 르브론 제임스. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.08.12 mj72284@newspim.com   mj72284@newspim.com 2026-08-13 00:25

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