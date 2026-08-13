한국투자증권 '주식·경제 교실' 성료…학생·학부모 800명 몰려

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권은 11~12일 청소년 주식·경제 교실을 열었다.
- 전국 학생·학부모 800여명이 금융 기초와 투자 원칙을 배웠다.
- 한국투자증권은 미래세대 자산관리 교육을 이어가겠다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한국투자증권이 여름방학을 맞아 청소년과 학부모를 위한 '주식·경제 교실'을 열었다. 전국에서 학생과 학부모 800여명이 참석해 주식과 자산관리, 금융 기초를 배우며 올바른 투자 가치관을 익히는 시간을 가졌다.
한국투자증권은 지난 11~12일 서울 여의도 본사에서 청소년과 학부모를 대상으로 '주식·경제 교실'을 개최했다고 13일 밝혔다.
이번 행사는 미래 세대의 금융 이해도를 높이고 장기적인 자산관리 습관 형성을 돕기 위해 마련됐다. 청소년들이 경제 기초 개념부터 투자 원칙까지 단계적으로 이해할 수 있도록 프로그램을 구성했다.
행사에는 전국 초·중·고등학생과 학부모 등 800여명이 참석했다. 경제 유튜브 크리에이터 이효석 대표와 김훈 대표가 강연자로 나서 경제와 투자에 대해 설명했으며, 한국투자증권 전문가들은 주식과 펀드, 상장지수펀드(ETF) 등 금융상품을 주제로 강의를 진행했다.
참가자 전원에게는 교육 수료증과 연령별 맞춤 경제 도서, 기념품도 제공됐다.
최근 금융교육은 단순한 경제 상식 전달을 넘어 장기 투자와 자산관리의 중요성을 일찍부터 익히도록 하는 방향으로 확대되고 있다. 금융권도 청소년 대상 교육 프로그램을 ESG(환경·사회·지배구조)와 사회공헌 활동의 하나로 꾸준히 운영하며 미래 투자자 양성에 나서고 있다.
김성환 한국투자증권 사장은 "청소년 시기에 돈의 흐름과 자산이 성장하는 원리를 배우는 것은 미래 경제활동의 중요한 밑거름이 된다"며 "앞으로도 미래 세대가 올바른 금융 가치관을 바탕으로 건강한 자산관리 습관을 형성할 수 있도록 다양한 교육 프로그램을 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.
plum@newspim.com