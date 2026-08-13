토스증권 "삼성전자 10주 주문해줘"…대화하듯 주식 거래한다

AI 핵심 요약beta
- 토스증권이 13일 챗GPT·클로드 연동 오픈API를 정식 출시했다.
- 이용자는 자연어로 주식 주문과 시세 조회를 할 수 있다.
- 국내·해외주식 거래와 계좌·종목 조회도 지원했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 설희 인턴기자= 토스증권이 챗GPT·클로드 등 대형언어모델(LLM)과 연동해 자연어로 주식 주문과 시세 조회 등을 할 수 있는 '토스증권 오픈API'를 정식 출시했다.
13일 토스증권에 따르면 오픈API 서비스는 증권사가 보유한 시세, 주문, 계좌 정보 등의 금융데이터와 기능을 고객이 직접 개발한 프로그램이나 외부 서비스에 연결해 이용할 수 있도록 제공하는 응용프로그램 인터페이스(API)다.
이 서비스는 대형언어모델(LLM)과의 연동을 지원해 코딩이나 개발 지식이 없는 이용자도 손쉽게 활용할 수 있도록 한 것이 특징이다.
토스증권은 지난 5월부터 사전신청을 받아 핵심 기능 중심의 오픈 API를 순차적으로 제공해 왔으며 이번 정식 오픈을 통해 전체 고객으로 서비스 대상을 확대했다.
토스증권 오픈API는 하나의 통합 API로 국내주식과 해외주식을 모두 거래할 수 있도록 설계됐고 단일 연동만으로 두 시장의 시세 조회와 주문 모두 지원한다.
이 API는 AI 대화형 인터페이스와의 연동으로 투자자가 발급받은 오픈API 키(key)를 챗GPT, 클로드 등 외부 대형언어모델에 연결할 수 있다. 이를 통해 별도의 코딩이나 개발 지식 없이도 AI와의 대화창에 원하는 내용을 대화체로 입력하는 것만으로 실제 주문, 매매, 조회 등의 투자 활동을 수행할 수 있다.
예를 들어 "A종목 10주 시장가로 매수해줘"와 같이 자연어로 입력하면 AI가 이를 해석해 실제 주문으로 실행하는 방식이다.
토스증권 오픈API로 이용할 수 있는 기능은 종목 정보 조회, 본인 계좌 정보 조회, 일반 주문, 조건 주문, 실시간 시세 등이다.
토스증권 관계자는 "이번 오픈API 정식 출시로 개발, 코딩 지식이 없는 일반 투자자도 AI를 활용해 손쉽게 자신만의 투자 전략을 수립하고, 실제 투자활동에 적용할 수 있게 됐다"며 "앞으로 오픈API 서비스를 통해 투자자가 자신의 투자 전략 시스템을 일상에서 구현할 수 있도록 지원해나가겠다"고 설명했다.
winter1004@newspim.com