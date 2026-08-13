7월 자동차 수출 7% 증가 '역대 최대'…친환경차 25.5% 급증

AI 핵심 요약beta
- 산업통상부가 13일 7월 자동차산업 동향을 발표했다
- 7월 자동차 수출액은 7% 늘어 역대 7월 최대였다
- 친환경차 수출 급증에 내수와 생산도 동반 증가했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
북미 18%·EU 23.5% 증가, 중동 8개월 만 반등
친환경차 수출 25.9억달러…수출 증가세 견인
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 지난 7월 자동차 수출액이 전년 동월 대비 7% 증가해 역대 7월 기준 최대 실적을 달성했다.
특히 친환경차 수출이 25.5% 증가하며 전체 수출 증가세를 이끌었다. 또한 수출과 내수, 생산이 각각 7%, 0.5%, 11.3%로 모두 트리플 증가세를 보였다.
산업통상부는 13일 이 같은 내용을 담은 '7월 자동차산업 동향'을 발표했다.
◆ 친환경차 수출 25.5% 급증…북미·EU 중심 증가
7월 자동차 수출액은 62억4000만달러로 전년 동월 대비 7.0% 증가했다. 이는 역대 7월 자동차 수출 실적 가운데 가장 높은 수준이다.
종전 최고치는 2023년 59억달러였으며 지난해 7월에는 58억3000만달러를 기록했다.
수출 증가세는 친환경차가 견인했다. 친환경차 수출액은 25억9000만달러로 전년 동월 대비 25.5% 증가했다.
이 가운데 전기·수소차 수출은 9억4000만달러로 31.9% 증가했고, 하이브리드차는 16억5000만달러로 22.2% 늘었다. 반면 내연기관차 수출은 36억5000만달러로 3.1% 감소했다.
지역별로는 주력시장인 북미와 유럽연합(EU)을 중심으로 증가세가 나타났다. 북미 수출은 32억5000만달러로 18.0% 증가했고, EU는 8억8000만달러로 23.5% 늘었다.
특히 중동 수출은 4억3000만달러로 12.7% 증가하며 8개월 만에 증가세로 돌아섰다.
산업부는 주요 완성차 업체의 하계휴가 시점이 지난해 7월에서 올해 8월로 이동하면서 조업일수가 늘었다고 분석했다.
친환경차와 스포츠유틸리티차(SUV)에 대한 글로벌 수요가 이어진 점도 수출 증가를 뒷받침했다.
◆ 내수·생산도 동반 증가…정부·업계 미래차 전환 협력
7월 자동차 내수 판매량은 13만9000대로 전년 동월 대비 0.5% 증가했다.
친환경차 판매량은 8만4000대로 전체 내수 판매의 약 60%를 차지했다. 특히 전기차 판매는 3만6000대로 전년 동월 대비 47.5% 급증했다.
자동차 생산량도 35만2000대로 11.3% 증가했다. 주요 완성차 업체의 하계휴가 시점 이동에 따른 조업일수 증가가 생산 확대에 영향을 미쳤다.
산업부는 이날 한국자동차모빌리티산업협회에서 자동차업계 간담회를 열고 하반기 자동차산업 전망과 미래차 전환, 상생협력 방안 등을 논의했다.
간담회에는 현대자동차와 한국지엠, KG모빌리티, 르노코리아 등 완성차 4사와 자동차 관련 기관들이 참석했다.
업계는 중국 등 해외기업의 성장으로 글로벌 전기차 경쟁이 심화하고 있다고 진단했다. 이에 연간 400만대 이상의 국내 생산기반 유지를 위해 정부 지원을 요청했다.
박동일 산업부 산업정책실장은 "정부와 완성차사, 부품업계가 원팀이 돼 미래차 전환에 대응해야 한다"며 "생산·수출 여건을 점검하고 상생협력을 강화하겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com