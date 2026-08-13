세미티에스, 반도체 클린컨베이어시스템 수주

AI 핵심 요약beta
- 세미티에스가 13일 해외 자회사와 73억원 규모 계약을 맺었다.
- 글로벌 반도체 제조사 신규 팹에 클린컨베이어시스템을 공급한다.
- 계약은 2027년 3월 31일까지며 후속 수주도 기대된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 반도체 자동 물류 반송 시스템(AMHS) 솔루션 기업 세미티에스는 해외 자회사와 약 73억원 규모의 반도체 클린컨베이어시스템 공급계약을 체결했다고 13일 밝혔다.
이번 계약은 해외 자회사가 글로벌 반도체 제조사로부터 수주한 약 110억원 규모 프로젝트에 따른 본사 공급계약이다. 신규 글로벌 팹의 생산설비 투자에 필요한 전공정 클린컨베이어시스템을 공급하며, 계약금액은 최근 사업연도 매출액 대비 31.70%이다. 계약기간은 오는 2027년 3월 31일까지다.
회사에 따르면 신규 반도체 팹은 초기 라인 구축 이후 생산능력 확대와 추가 설비 투자가 단계적으로 진행된다. 프로젝트를 안정적으로 수행할 경우 동일 고객사의 후속 생산라인으로 공급이 확대될 수 있다.
유지보수 비용은 프로젝트 매출의 약 15%를 차지하며, 장비 공급 이후에도 부품 교체와 시스템 관리 수요가 이어져 장기 거래로 이어질 수 있다.
민남홍 세미티에스 대표이사는 "이번 계약을 통해 글로벌 팹 대응 역량과 전공정 물류시스템 경쟁력을 다시 한번 입증했다"며 "프로젝트를 안정적으로 수행해 추가 생산라인과 신규 글로벌 팹으로 수주를 확대하고, 유지보수를 포함한 지속적인 매출 구조를 강화하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com