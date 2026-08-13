"앤스로픽, AI 스타트업 '데카트' 60억 달러 인수 추진"

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 생성형 인공지능(AI) 클로드 개발사 앤스로픽이 AI 스타트업 '데카트 AI(Decart AI)'를 약 60억 달러(약 8조 5천억 원)에 인수하기 위해 협상을 진행 중이라고 블룸버그통신이 사안에 정통한 관계자들을 인용해 12일(현지시간) 보도했다.
다만, 이번 인수 협상은 아직 최종 타결되지 않았으며 결렬될 가능성도 있는 것으로 전해졌다.
데카트는 AI 개발자들이 다양한 반도체 칩에서 최적의 성능을 끌어올릴 수 있도록 지원하는 기술을 보유한 스타트업이다. AI 칩의 효율성을 높이는 데카트의 기술이 결합될 경우 앤스로픽은 기존 인프라로 더 많은 고객 요구를 소화할 수 있을 것으로 기대된다.
데카트는 라이브 비디오 스트리밍을 실시간으로 수정·생성하는 이른바 '월드 모델(world models)' 기반의 생성형 비디오 영역에도 집중하고 있다.
이번 협상과 관련해 앤스로픽 측은 언급을 거부했으며, 데카트 측 역시 즉각적인 입장 표명을 하지 않았다.
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