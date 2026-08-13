"중견기업 56.0%, 하반기 수출 증가 예상...수출국 다변화 모색"

AI 핵심 요약beta
- 한국중견기업연합회가 13일 중견기업 수출 전망을 조사했다.
- 중견기업 56.0%가 하반기 수출 증가를 예상했다.
- 환율·비용 부담 속 동남아·인도 진출을 모색했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 중견기업의 56.0%가 전년 동기 대비 올해 하반기 수출이 증가할 것이라고 전망했다.
한국중견기업연합회는 13일 '2026년 하반기 중견기업 수출 전망 및 애로 조사' 결과를 통해 이같이 밝혔다.
구체적으로 고무·플라스틱(75.0%), 식료품(71.4%), 정보통신(66.7%), 전기·전자(61.8%), 금속(58.3%), 자동차(56.7%), 의료(52.6%) 등 업종을 중심으로 수출 확대에 대한 기대감이 확인됐다고 설명했다.
중견기업들은 '주요 수출국 경기 회복(43.6%)', '정치·사회적 불확실성 완화(40.7%)' 등을 수출 개선 요인으로, '환율 변동성 확대(47.3%)', '원자재·인력 등 비용 상승(36.4%)', '물류비 증가(30.9%)' 등을 악화 요인으로 지목했다.
이번 조사는 지난 6월 22일부터 7월 3일까지 주요 수출 업종 중견기업 250개 사를 대상으로 진행됐다.
중견기업들은 수출 확대를 위해 베트남(7.2%)을 포함한 동남아(16.0%), 인도(6.8%), 중남미(5.2%) 등지의 신규 진출을 통한 수출국 다변화를 모색 중이라고 밝혔다. 미국(17.5%→4.0%), 중국(7.0%→2.8%), 유럽(11.5%→4.8%) 등 기존 주요 수출 시장 신규 진출 선호도는 전반적으로 하락했다.
중견기업의 13.6%는 사업 확대를 위해 해외 투자를 진행하고 있는 것으로 확인됐다. 3년 이내에 해외 투자를 계획하고 있다는 응답은 25.6%였다.
중견기업들은 '투자 자금 확보(30.8%)', '현지 인·허가 규제(20.0%)', '바이어·파트너 발굴(12.0%)', '현지 시장 정보 부족(12.0%)' 등을 해외 투자 추진 애로로 지목했다.
또 수출 활성화를 위한 필수 정책 과제로 '주요 원자재·부품 수입 관세 인하 및 수급 안정(49.6%)', '물류 비용 및 수출 인프라 지원(48.0%)', '해외 판로·시장 진출 지원(46.8%)', '무역·수출 금융 지원 확대(37.2%)' 등을 꼽았다.
김현철 중견련 상근부회장은 "사상 첫 연간 수출 1조 달러 시대의 희망을 현실화하기 위해서는 중견기업의 수출 증가 전망이 실제 수출 확대로 이어질 수 있도록 금융, 관세, 물류, 인프라 등 현장의 필요에 걸맞은 실효적인 정책 지원을 과감하게 확대해야 할 것"이라고 강조했다.
tack@newspim.com